Dragon's Dogma 2: un trailer presenta la classe del Ladro e le sue abilità esplosive

Nuovo giorno, nuovo trailer di Dragon's Dogma 2 dedicato alle classi che i giocatori potranno impersonare nel nuovo action GDR di Capcom. Questa volta il filmato è incentrato sul Ladro, una vocazione caratterizzata dalla grande mobilità e alcuni trucchetti davvero niente male.

Come possiamo vedere nel filmato, il Ladro sfrutta un paio di pugnali per eseguire delle rapide e letali combo. Inoltre, grazie alla sua agilità questa classe può saltare e arrampicarsi velocemente sui nemici ed evitare i colpi in arrivo con degli scatti.

Il repertorio del Ladro nasconde anche qualche asso nella manica davvero interessante, come la possibilità di infondere le proprie armi con gli elementi oppure di conficcare delle lame esplosive sui corpi dei nemici che può far detonare a distanza.