Take-Two taglia i costi: la compagnia madre di Rockstar sta per licenziare? Il CEO risponde

Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games, 2K e non solo, ha da poco condotto una riunione finanziaria per il terzo trimestre fiscale. La compagnia ha dichiarato di essere "attualmente al lavoro su un programma per una significativa riduzione dei costi in tutte le divisioni" per massimizzare i propri guadagni. Ovviamente il primo pensiero di molti è che questo includa una serie di licenziamenti, come avvenuto con tante altre compagnie nel 2023 e nel 2024.

Alla domanda se questo piano aziendale includerà effettivamente dei licenziamenti, il presidente e amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato a IGN USA che la società non ha "alcun piano attuale" in tal senso, anche se sta ancora definendo i dettagli.

"Non abbiamo ancora preso alcuna decisione", ha detto Zelnick a proposito del piano di riduzione dei costi. "Vorrei solo far notare che la nostra voce di spesa più importante è il marketing. Pensiamo di poterla ottimizzare. Abbiamo anche spese di terzi, software, altri fornitori, servizi di fornitura. E lì troviamo sempre delle opportunità. La cosa più difficile da fare è licenziare i colleghi, e non abbiamo piani attuali".