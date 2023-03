Take-Two annuncia licenziamenti per Private Division e altri reparti della compagnia

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Take-Two ha confermato in via ufficiale che effettuerà una serie di licenziamenti, che coinvolgeranno il publisher Private Division e altri settori della compagnia, che ricordiamo è la casa madre di Rockstar Games, 2K e Zynga.

Le prime avvisaglie erano arrivate poche ore fa, tramite un tweet di Jason Schreier, giornalista del portale Bloomberg, che parlava di tagli al personale in particolare per Private Division, il publisher di OlliOlli World, Kerbal Space Program 2 e The Outer Worlds.

Successivamente Take-Two ha confermato i licenziamenti al portale PC Gamer tramite un proprio portavoce, senza tuttavia specificare il numero di dipendenti e quali divisioni della compagnia sono state colpite, rassicurando che l'impatto sarà minimo in termini produttivi.

Per il momento i team coinvolti sono situati sono negli USA, ma l'azienda si sta già preparando per riduzioni simili del personale anche in Europa. Take-Two afferma che i tagli sono stati necessari per allineare l'organizzazione interna agli obiettivi prioritari a lungo termine.

"Possiamo confermare che ci sono state riduzioni al personale nei nostri team statunitensi, principalmente nelle operazioni aziendali e di publishing, che allineeranno meglio la nostra organizzazione con le nostre priorità a lungo termine", ha detto Alan Lewis, il portavoce di Take-Two.

"Continueremo a fare investimenti strategici nei nostri talenti e tecnologia per rispettare la nostra pipeline a lungo termine e l'impatto di questi cambiamenti sui nostri team di sviluppo è stato minimo".

"Al di fuori degli Stati Uniti, abbiamo avviate procedure in conformità con la legge locale che prevediamo possano a portare a riduzioni simili. Take-Two ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni e stiamo adottando le misure necessarie per preparare l'azienda a un altro lungo periodo di successo".

Take-Two non è l'unica compagnia nel settore dell'intrattenimento che sta effettuando tagli al personale dopo le numerose assunzioni fatte durante la pandemia da Covid-19. Ad esempio, anche Riot Games ha confermato licenziamenti in vari reparti del suo organico, mentre Microsoft dimetterà 10.000 persone entro la fine di marzo.