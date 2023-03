The Mageseeker: A League of Legends Story ha una data d'uscita annunciata con trailer

The Mageseeker: A League of Legends Story è uno dei nuovi progetti annunciati di recente da Riot Games come giochi collegati al lore generale del celebre MOBA ma intenti a esplorare diversi generi videoludici: in questo caso vediamo un nuovo trailer del titolo in questione che annuncia anche la data d'uscita.

Si tratta di un action RPG caratterizzato da una grafica in 2D dal sapore classico, che esplora vari eventi in Demacia, un potente regno di Runeterra.

L'uscita è fissata per il 18 aprile 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e sarà disponibile in edizione standard, digital deluxe Edition e anche in una ricca Collector's Edition, che potete vedere nell'immagine qui sotto.

Il nuovo trailer mostra qualcosa della storia di The Mageseeker: A League of Legends Story e anche qualche frammento di gameplay, consentendo dunque di approfondire un po' la conoscenza di questa interessante digressione di League of Legends dopo il primo annuncio di qualche tempo fa.

Il titolo è sviluppato da Digital Sun, creatori di Moonlighter, con cui questo nuovo gioco sembra avere qualcosa in comune dal punto di vista stilistico.

The Mageseeker: A League of Legends Story, la Collector's Edition

The Mageseeker è un frenetico GDR d'azione indie con grafica pixel in 2D ambientato a Demacia, un potente regno del mondo di Runeterra i cui reggenti sono determinati a sopprimere ogni forma di magia da essi ritenuta proibita, utilizzando a loro volta la magia per mantenere l'ordine.

Protagonista della storia è Sylas, un mago in fuga che si unisce a una banda di ribelli con i quali dà il via a una rivolta nel regno, ponendo fine alla facciata pacifica di Demacia e svelando i conflitti e il terrore su cui questa si basa.