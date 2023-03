iPhone: l'SOS via satellite arriva in Italia questo mese, gratis per due anni

Una delle nuove caratteristiche presentate con iPhone 14, la possibilità di lanciare un SOS via satellite, è in arrivo anche in Italia nel corso del mese di marzo 2023, con la possibilità di usare la funzionalità gratuitamente per due anni.

La funzionalità in questione è forse meno necessaria in un paese come l'Italia, dove la copertura delle linee mobili è quasi totale, tranne che in alcune zone montuose, ma ha invece molto senso negli USA, dove gli ampi spazi nascondono numerose zone totalmente prive di copertura.

Il nuovo iPhone 14 giallo, appena presentato

In ogni caso, dal mese di marzo 2023 sarà possibile utilizzare il sistema anche in Italia.

Si tratta della possibilità di lanciare un SOS utilizzando la rete satellitare invece di quella standard GSM, assicurando così la copertura completa in ogni situazione e posizione sulla Terra. Inizialmente, la funzionalità non era disponibile in Italia ma lo sarà nel corso di questo mese, in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale.

L'ha confermato nelle ore scorse Apple insieme alla presentazione del nuovo iPhone 14 in colorazione gialla, specificando che l'uso del sistema sarà gratuito per due anni per tutti coloro che acquistano un iPhone 14 dopo la data di avvio del servizio e anche per coloro che possiedono già iPhone 14, con inizio del periodo gratuito dalla data di lancio del sistema.

Non è chiaro come funzionerà poi il pagamento del servizio una volta scaduto il periodo di prova, come avverrà l'addebito e quale sarà l'ammontare di questo, ma intanto attendiamo di conoscere il lancio ufficiale del sistema. Nel frattempo, rimaniamo anche in attesa di informazioni su iPhone 15.