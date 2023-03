Final Fantasy 16: il combattimento non è a turni per attirare il pubblico più giovane

Il producer Naoki Yoshida di Square Enix ha riferito chiaramente, durante un'intervista concessa a Game Informer, che il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 è action e non a turni perché c'era la necessità di puntare sul pubblico più giovane, lontano dal vecchio stile del sistema a turni e più vicino invece all'azione veloce.

"Creare un Final Fantasy, un capitolo della serie principale, è diventato un tale impegno che i costi possono salire facilmente oltre i 100 milioni di dollari", ha spiegato con grande franchezza Naoki Yoshida, producer del gioco, nell'intervista. "Per recuperare quei costi di sviluppo, c'è bisogno di attirare più persone possibile sul gioco e, sebbene ci siano già molti fan abituati allo stile dei Final Fantasy del passato, un sacco di persone più giovani non hanno mai giocato a un capitolo precedente".

"Sono cresciuti giocando sparatutto in prima persona o giochi come GTA, dive praticamente premi un tasto e qualcosa succede immediatamente", ha spiegato Yoshida, mettendo in luce il presunto divario che separerebbe lo stile classico del combattimento a turni con i gusti e le abitudini del pubblico giovane.

"Non è un sistema a base di comandi impostati. Quando premi il quadrato, il protagonista spara. Perché si dovrebbe attendere prima di vedere lo sparo? Dovrei premere e vedere l'effetto immediato. Abbiamo questa intera generazione di giocatori che sono cresciuti con questo in mente e c'è bisogno che anche questi giochino Final Fantasy 16, con la serie che ha avuto finora un'immagine diversa da questo tipo di gioco", ha spiegato Yoshida.

"Bisogna renderlo allora appetibile anche a questo gruppo di persone, e allora per poter attirare questi giocatori e introdurli alla serie, abbiamo deciso di scegliere questo percorso. Renderlo un action era praticamente l'unica strada possibile", ha concluso il producer. Per il resto, molte informazioni sono emerse di recente sul nuovo capitolo grazie alle prove effettuate dalla stampa e potete trovarle riassunte nello speciale su tutto quello che sappiamo su Final Fantasy 16, oltre al provato del nuovo capitolo della serie Square Enix.