Final Fantasy 16: tutto quello che sappiamo

Con Final Fantasy 16, Naoki Yoshida e il suo team mirano a riportare la saga ai fasti di un tempo, recuperando l'antica ispirazione e rivoluzionandola con tratti originali. Sarà un videogioco oscuro, violento, indirizzato verso un pubblico mai così adulto. Sarà un videogioco a base di pura azione, stanco di cercare una via di mezzo capace di accontentare vecchi e nuovi appassionati, volenteroso di costruirsi un'identità marcata e riconoscibile. Per farsi un'idea precisa della sua effettiva dimensione non resta che attendere il 22 giugno, giorno in cui finalmente farà il suo debutto su PlayStation 5.

Dal punto di vista tecnico, il mondo di Final Fantasy 16 non adotterà una struttura open world al fine di concedere alla storia il lusso di dettare il ritmo dell'esplorazione. Dalla nostra prova è emersa una struttura delle mappe di tipo semi-lineare, il cui unico metro di paragone possibile risiede nella costruzione di Final Fantasy 10: ci si muove in mappe contenute, pur punteggiate di ricompense per chi devia dal cammino principale, prima di raggiungere zone di più ampio respiro votate al contenuto opzionale. In qualche spezzone video abbiamo potuto osservare le aree di gioco: vulcani attivi, enormi torri fluttuanti, grotte di cristallo, deserti e chi più ne ha più ne metta. L'ipotesi più accreditata è che ci siano almeno quattro vaste aree open-map da esplorare liberamente negli istanti rilassati dell'intreccio, sostanzialmente un bioma dedicato a ciascuna superpotenza con l'eccezione del Gran Ducato di Rosaria - che riveste grande importanza narrativa - e il Regno di Ferro, dal momento che si trova in mezzo al mare.

Se il Dominio Cristallino, uno stato neutrale che risiede nel centro esatto di Valisthea e nel quale sorge il più grande ammasso di Etere, non è ancora stato reclamato da nessuno, è solamente a causa dell'esistenza degli Eikon . Gli Eikon sono potentissime creature magiche - le classiche "Summon" della saga di Final Fantasy - ciascuna legata a un elemento ben definito e soggetta al controllo di una determinata potenza mondiale. Ogni Eikon risiede infatti nel corpo di un Dominant - in italiano un Araldo - persone che possono utilizzare la magia senza l'ausilio dei cristalli e che, in modo simile a quanto accade nell'Attack on Titan di Hajime Isayama o ancora ai Jinchūriki di Naruto, possono trasformarsi nel proprio Eikon per sfruttarne tutti i poteri. Gli Araldi, a causa della propria condizione di ospiti, vivono nel costante prosciugamento della propria energia vitale e sono maggiormente esposti alla pietrificazione. A seconda del luogo in cui sono nati, gli Araldi vengono celebrati come leader politici, vengono sfruttati come soldati, in certi casi vengono addirittura ridotti in schiavitù. Sta di fatto che gli Eikon, di conseguenza gli Araldi, sono praticamente delle armi di distruzione di massa viventi, ed è proprio il loro terrificante potere a mantenere intatto il fragile equilibrio di Valisthea.

La particolarità di Valisthea risiede nella presenza dei Cristalli Madre , enormi formazioni cristallizzate che forniscono alla popolazione l'accesso a una preziosa forma di energia nota come Etere, consentendo di sfruttare la magia e di facilitare enormemente la vita degli abitanti. In sostanza, tramite l'Etere, anche le persone comuni possono accedere al controllo della magia, una pratica che resta estremamente rischiosa: l'abuso di tale potere porta infatti al deterioramento del corpo umano e nel peggiore dei casi alla pietrificazione. Non deve stupire, di conseguenza, che attorno ai Cristalli Madre siano sorte delle vere e proprie superpotenze, sei grandi forze politiche che impugnano il destino del mondo e proteggono ciascuna il proprio giacimento. Il problema è che una misteriosa corruzione sta indebolendo il potere dei Cristalli Madre, aprendo a una potenziale epoca oscura e spingendo i leader politici a guardarsi attorno in cerca di risorse.

Final Fantasy 16 è ambientato nel mondo di Valisthea , un grande ammasso di terre emerse spaccato fra due continenti, ovvero Storm e Ash. Circa 1500 anni prima degli eventi narrati, tale universo ha conosciuto il passaggio di una civiltà estremamente avanzata sul piano tecnologico, un "popolo dei cieli" il cui sapere è andato in frantumi a seguito di una misteriosa guerra, e le cui ultime testimonianze risiedono nelle rovine che punteggiano le diverse regioni. Non sappiamo ancora nulla di tale civiltà, ma il fatto che sia stata estensivamente trattata nel periodo pre-lancio trasmette vibrazioni che sicuramente non passeranno inosservate a chi ha dimestichezza con la narrativa di Final Fantasy 14, specialmente nelle ultime espansioni.

Nel corso dell'avventura l'obiettivo si stringerà su tre fasi della vita di Clive, partendo dalla sua infanzia per arrivare fino all'età adulta, nella quale si scoprirà Araldo dell'Eikon Ifrit e s'imbarcherà in un viaggio in compagnia di Cidolfus Telamon, Jill Warrick e del fedele lupo Torgal. A differenza dei precedenti capitoli della saga, non sarà presente un party di personaggi giocabili, ma si potrà fare affidamento unicamente su Clive e su una serie di compagni controllati dall'intelligenza artificiale.

Il protagonista di Final Fantasy 16 è Clive Rosefield , erede al trono del Gran Ducato di Rosaria, inaspettatamente scavalcato dal fratello minore Joshua in seguito all'inatteso risveglio che l'ha trasformato nell'Araldo dell'Eikon Fenice. In seguito alla nascita di Joshua, Clive viene designato sua guardia del corpo, e il futuro del Gran Ducato sembra assicurato. Tutto cambia in seguito alla comparsa dell'Eikon oscuro Ifrit, che stravolge gli equilibri del mondo proprio nel momento in cui il potere dei Cristalli Madre sta venendo meno, avviando quello che sarà il principale filone narrativo di Final Fantasy 16.

Sistema di combattimento

Il sistema si basa sull'azione pura

Il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 adotterà una formula a base di pura azione derivata dalle architetture "stylish-action" sviluppate in passato da Ryota Suzuki: il principale responsabile delle battaglie ha infatti creato i sistemi alla base di Devil May Cry 5, Dragon's Dogma e Monster Hunter: World. L'opera si distaccherà quindi completamente da qualsiasi meccanica orientata alla tattica per ancorarsi in tutto e per tutto all'azione in tempo reale.

Come funziona nel dettaglio? Con il pulsante quadrato si possono scatenare delle combo in corpo a corpo sfruttando la spada di Clive, mentre il triangolo è riservato all'utilizzo delle magie; queste possono essere intrecciate con i fendenti per dar vita a combo alternative (immaginate, ad esempio, quadrato-triangolo-quadrato), sfruttate per danneggiare gli avversari dalla distanza, oppure ancora potenziate per scatenare effetti ancor più incisivi, trasformando ad esempio Fire in Firaga per un esplosione devastante. La schivata è impostata sul dorsale destro del controller, il pulsante R1, e se eseguita con tempismo perfetto consente di evitare qualsiasi minaccia per rispondere con un contrattacco fulmineo. È presente anche il "parry", ma anziché fare affidamento su un comando dedicato è necessario deflettere il colpo in arrivo con un attacco eseguito col giusto tempismo. In combattimento è possibile saltare, e ciò alza il sipario su diverse combo e finisher dedicate esclusivamente alla lotta aerea; inoltre dopo aver inflitto un certo numero di danni al nemico, questi viene stordito ed è possibile infierire pesantemente senza che possa rispondere agli attacchi. Infine, quando gli avversari più deboli vengono atterrati, ce ne si può liberare rapidamente con delle riuscite esecuzioni ispirate ai poteri degli Eikon.

Gli scontri con i boss sono memorabili

La particolarità del sistema di combattimento risiede nelle abilità degli Eikon: Clive è infatti capace di sfruttare le loro capacità per assumere diverse forme in combattimento, cambiandole in qualsiasi momento e sfruttando skill specifiche che modificano l'approccio al nemico. Abbiamo già potuto constatare che Clive può assorbire la benedizione di un Eikon anche contro la volontà del rispettivo Araldo, sottraendo ad esempio parte dei poteri di Garuda dal corpo di Benedikta Harman. Ciascun Eikon "equipaggiato" consente di utilizzare due mosse speciali e soprattutto muta l'effetto assegnato al pulsante cerchio, che apre a numerose nuove opzioni in battaglia. Vediamo come funzionano quelle che abbiamo provato, tenendo a mente che cambiare la forma di Clive modifica anche la magia equipaggiata:

Fenice : Innanzitutto, il potere della Fenice consente a Clive di evocare un globo infuocato automaticamente fuori dal combattimento per illuminare le aree oscure. In questa forma il pulsante cerchio diventa un potente affondo per chiudere le distanze con il nemico. Le abilità base sono un montante infuocato per scagliare i nemici in aria e un turbine di fiamme che danneggia pesantemente tutti i nemici circostanti.

: Innanzitutto, il potere della Fenice consente a Clive di evocare un globo infuocato automaticamente fuori dal combattimento per illuminare le aree oscure. In questa forma il pulsante cerchio diventa un potente affondo per chiudere le distanze con il nemico. Le abilità base sono un montante infuocato per scagliare i nemici in aria e un turbine di fiamme che danneggia pesantemente tutti i nemici circostanti. Garuda : La forma di Garuda trasforma il comando assegnato a cerchio in un sifone che attira i nemici vicini portandoli dritti di fronte a Clive, mentre le abilità speciali sono due lunghe combo automatiche che diventano particolarmente efficaci quando gli avversari si trovano a mezz'aria.

: La forma di Garuda trasforma il comando assegnato a cerchio in un sifone che attira i nemici vicini portandoli dritti di fronte a Clive, mentre le abilità speciali sono due lunghe combo automatiche che diventano particolarmente efficaci quando gli avversari si trovano a mezz'aria. Titan: La forma di Titan assegna al tasto cerchio una parata: se eseguita con tempismo perfetto, è possibile scatenare una devastante combo a base di pugni rocciosi che infligge danni pesantissimi. Le due abilità base sono invece due attacchi caricati che garantiscono al protagonista hyper-armor, e interrompendo la carica al momento giusto - rispettando il tempismo dell'indicatore che compare sullo schermo - è possibile fare lievitare considerevolmente la mole di colpi inflitti.

E poi ci sono gli scontri fra Eikon in forma completa

Osservando i menù abbiamo scoperto che ci saranno circa otto Eikon disponibili, pertanto ogni giocatore sarà libero di equipaggiare le forme e soprattutto le abilità che preferisce. Non sappiamo ancora quanto sia profondo questo sistema, ma è verosimile che la componente tecnica da RPG si inerpichi proprio sul tessuto delle abilità degli Eikon, che possono essere sbloccate, potenziate ed intrecciate. Merita una menzione anche il sistema di armi e di equipaggiamenti, che incidono sia sulle statistiche del protagonista sia sugli effetti delle singole skill. L'ultima meccanica pivotale è la Trascendenza Ausiliare - ovvero la Limit Break - che alla pressione di entrambi gli stick analogici, una volta caricata l'apposita barra, apre a una forma ibrida di Clive, avvolta dalle fiamme e capace di scatenare combo ben più potenti ed estese.

In Final Fantasy 16, infine, c'è un secondo sistema di combattimento, ovvero quello legato alla trasformazione in Eikon di Clive Rosefield, che potrà assumere le sembianze di Ifrit. In queste fasi, tuttavia, non c'è molto da dire sul piano delle meccaniche: è possibile combattere proprio come si farebbe a piedi, ma le battaglie in tale forma sono orientate alla spettacolarizzazione visiva, pertanto si basano su splendide animazioni e quick time events piuttosto invasivi. È evidente che non si tratti di un segmento votato al gameplay tecnico dell'opera, bensì di sezioni radicate nella narrativa. Naoki Yoshida ci ha mostrato alcuni degli scontri avanzati fra Eikon, sottolineando come il gameplay sia pronto a cambiare di volta in volta: in alcuni di questi scontri Final Fantasy 16 diventa una sorta di shoot'em-up, in altri si avvicina al più classico dei picchiaduro orizzontali.