Il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto e le altre notizie della settimana

Cerchiamo di rimediare allora con la nuova puntata di questa nostra rubrica, pensata per fornire all'affezionato pubblico degli spettatori un'infarinatura delle notizie più rilevanti che non siamo riusciti a trattare qui sul canale. Mettetevi quindi comodi perché partiremo da Paldea, ma arriveremo presto in mondi molto più vicini a noi.

Una settimana di grandi DLC. Quelli dal 25 febbraio al 3 marzo 20203 sono stati sette giorni all'insegna dell'annuncio di espansioni molto attese. Ma se del nuovo contenuto scaricabile di Elden Ring abbiamo parlato in un video su YouTube oltre che con un approfondimento sui possibili scenari di Shadow of the Erdtree , del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto discuteremo diffusamente solo in una speciale scritto che arriverà a breve.

Il Tesoro dell'Area Zero è il titolo del pass di espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto. Un corposo pacchetto di contenuti che come già accaduto in ottava generazione sarà diviso in due parti. La prima, dedicata a nuovi Pokémon leggendari, sarà intitolata La Maschera Turchese , e arriverà in autunno. La seconda, probabilmente focalizzata sul competitivo, si chiamerà Il Disco Indaco e ci vedrà visitare l'Istituto Mirtillo in una sorta di erasmus del mondo Pokémon. Anche qui avremo un nuovo leggendario da catturare, ma la presenza di statistiche su una lavagna e l'insistenza delle immagini su un nuovo stadio di lotta ci fanno pensare che possa essere qualcosa di davvero incentrato sugli scontri e, perché no, magari anche sulla creazione di pokémon per il PvP. Il periodo di uscita di questa seconda parte è fissato per un generico inverno 2023, quindi non è escluso che possa slittare fino ai primi mesi del 2024.

Activision + Microsoft: sviluppi importanti

Nella settimana che ha visto il capo di Xbox Phil Spencer parlare a ruota libera di esclusive e possibili conseguenze di una mancata acquisizione, sono due le notizie concrete su cui vogliamo aggiornarvi. La prima riguarda la data dell'udienza presso la Commissione Europea, riviata di due settimane: si terrà ora il 25 aprile. Non si tratterebbe però di un campanello d'allarme per la buona riuscita dell'affare. Secondo fonti anonime verificate dall'agenzia di stampa Reuters, infatti, gli accordi che Microsoft ha già stretto con altre società, su tutti quello con Nintendo per Call of Duty, sarebbero sufficienti a placare i timori sugli elementi potenzialmente anticoncorrenziale di questa operazione da 69 miliardi di dollari.

La seconda notizia riguarda invece l'udienza con l'FTC. L'organo di vigilanza statunitense ha stabilito che Sony dovrà fornire i dati segreti richiesti da Microsoft nella causa su Activision. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, infatti, in seguito alla causa intentata dall'FTC contro Microsoft, quest'ultima ha citato in giudizio Sony come elemento importante per fornire elementi cruciali, in grado di dipingere un quadro più preciso del mercato attuale. Questo ha portato alla richiesta di una notevole mole di informazioni e dati relativi ai rapporti di esclusiva di Sony con i third party. PlayStation ha chiesto più volte il rinvio di questa mozione, ma l'ultima decisione del giudice incaricato del processo respinge di fatto le richieste di Sony, intimando alla compagnia di produrre i documenti richiesti.

Il tribunale ha comunque accettato due delle sei richieste della casa nipponica. Nella fattispecie, sono state respinte le richieste di Sony di ridurre la quantità di responsabili coinvolti nelle testimonianze e di cancellare le richieste per certi tipi di informazione o la posizione di Sony nel complesso, ma il giudice ha accolto una riduzione nella quantità di dati. In base a quanto emerso, Sony dovrà fornire solo quelli riguardanti gli accordi commerciali con i third party dal 2019 a ora, e non tutti i documenti a partire dal 2012. Si tratta comunque di una notevole quantità di informazioni che potrebbero svelare molti retroscena interessanti.

Non è detto, però, che tali informazioni arrivino anche al pubblico: pare sia già stata richiesta la limitazione nella diffusione dei dati. Ovviamente vi terremo aggiornati, visto che da qui ad agosto, quando ci sarà l'udienza dell'FTC, potrebbero succedere ancora molte, molte cose.

