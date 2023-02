Elden Ring, Shadow of the Erdtree: analizziamo l'espansione annunciata da FromSoftware

Con l'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree si apre ufficialmente la seconda fase del ciclo vitale di Elden Ring , titolo che si appresta - a un anno di distanza dalla pubblicazione - a muovere i primi passi nel territorio dei contenuti post-lancio. Un destino, questo, che è toccato a ciascuna opera di FromSoftware con le sole eccezioni di Sekiro: Shadows Die Twice e Demon's Souls. Nel corso degli anni, infatti, gli artisti della casa hanno costantemente voluto espandere l'universo narrativo e soprattutto la componente meccanica delle proprie opere, scommettendo di volta in volta su corposi ampliamenti dell'ambientazione, su nuovi strumenti da utilizzare in combattimento e soprattutto su battaglie la cui difficoltà è solitamente aliena allo standard del gioco base. Più di ogni altra cosa, le espansioni di lavori come Dark Souls, Bloodborne e Dark Souls 3 sono riuscite a chiudere il cerchio della narrativa, alzando il sipario sulle componenti più fumose della "lore" e mettendo al centro del palcoscenico entità di cui si conosceva a malapena il nome. Se gli scontri all'ultimo sangue con il Cavaliere Artorias, l'Orfano di Kos e Sorella Friede hanno alzato l'asticella delle coreografie facendo tremare le gambe anche ai combattenti più esperti, i fondali dei DLC - una nomenclatura riduttiva per la produzione dello studio - accoglievano gli ultimi tasselli del mosaico, facendo chiarezza una volta per tutte sui passaggi oscuri della storia. Shadow of the Erdtree sarà la prima espansione di Elden Ring : certo, non è detto che sia l'unica ed è praticamente impossibile teorizzarne i contenuti, ma è bastata l'immagine pubblicata per scatenare la fantasia degli appassionati.

Shadow of the Erdtree

Ecco l'immagine condivisa da FromSoftware

Un'immagine. È solo questo che abbiamo a disposizione per provare a stringere l'obiettivo magari non sui contenuti veri e propri, ma per lo meno sull'ispirazione alla base di Shadow of the Erdtree. FromSoftware ha annunciato ufficialmente la prima espansione del suo open world attraverso un post su Twitter, che si limita ad affermare che è in sviluppo una imminente "una nuova avventura nell'Interregno". Tutto ciò che resta è un'istantanea: si può notare una figura dai lunghi capelli biondi in groppa a Torrente, la cavalcatura del Senzaluce, che si fa largo in un campo aureo, costellato di rovine e punteggiato di effigi trasparenti, mentre sullo sfondo si staglia un immenso albero dal quale sembra colare linfa dorata.

Un'immagine che per quanto comunichi poco fornisce già numerose informazioni: il personaggio in sella a Torrente, infatti, sembra corrispondere perfettamente all'identikit di Miquella, gemello della celebre Malenia nonché figlio di Radagon e Marika; un Empireo, una delle figure più importanti e al tempo stesso più nebulose nell'intera mitologia dell'opera. Torrente, invece, lo conosciamo tutti: è la fedele creatura che ci accompagna ai quattro angoli dell'Interregno, un essere che è un vecchio amico di diversi personaggi di rilievo, come ad esempio Melina e la principessa Ranni, che non mancano di fare spesso riferimento al suo vecchio proprietario. L'ambientazione ricorda vagamente quella dell'Altipiano di Altus, forse anche a causa delle silouhette spettrali che sorgono fra le spighe di grano, mentre quello sullo sfondo potrebbe sembrare l'Albero Madre, anche se la sua forma è decisamente più vicina a quella dell'Haligtree, ovvero il Sacro Albero di Miquella che si erge al confine dei Campi di Neve Consacrati.

La figura sembra proprio Miquella in groppa a Torrente

Sembrano pochissime informazioni, ma in realtà c'è molto da dire. Innanzitutto, sia esso l'Albero Madre o il Sacro Albero di Miquella, il panorama che si estende ai suoi piedi sembra suggerire che ci troveremo ancora una volta nel caro vecchio Interregno, senza stravolgimenti di ambientazione ma con un ben più probabile balzo temporale o dimensionale, proprio come accaduto nelle antiche espansioni Artorias of the Abyss per Dark Souls e The Old Hunters per Bloodborne. Tale tesi sembra ulteriormente corroborata dalla presenza del principe Miquella nella sua forma originale, ben prima di rinchiudersi nel suo bozzolo poi trafugato da Mogh e depositato in vetta al palazzo di Moghwyn. Se siamo tanto sicuri nell'associare la figura di Miquella al protagonista dell'immagine condivisa è perché la sua acconciatura e le caratteristiche fisiche corrispondono perfettamente alle rappresentazioni del principe, tanto dagli artwork relativi a Mogh quanto dalle numerose statue che sorgono nella città di Elphael. L'unico altro personaggio che potrebbe avvicinarsi a questo confuso identikit è la Regina Marika, ma costei è sempre raffigurata con un'unica treccia bionda nonché vestita di drappi blu, quindi ci sentiamo di escluderla dall'indagine con discreta sicurezza; inoltre, il modo in cui tale figura siede su Torrente, con entrambe le gambe poggiate al fianco sinistro, ben si sposa con la fantasia alla base del personaggio, che è condannato a rimanere eternamente bambino.

Resta da sciogliere il grande nodo dell'albero che torreggia sull'ambientazione, perché nonostante il titolo stesso dell'espansione faccia un preciso riferimento all'Albero Madre - l'Erdtree - il suo profilo ha ben poco da spartire con quello che domina dall'alto le gesta del Senzaluce. Privo di fogliame, piegato su un fianco, l'aura dorata che solitamente irradia è ridotta a una striscia di linfa, sembra quasi che si stia disgregando. È una visione del passato o una del futuro? Difficile a dirsi, ma è probabile che possa essere l'Haligtree, l'albero che Miquella avrebbe voluto trasformare in un "nuovo" Albero Madre lontano dall'influenza della Volontà Superiore. La conformazione del tronco in effetti ricorda molto da vicino quella del Sacro Albero di Miquella su cui s'inerpica la città di Elphael: possibile che l'immagine dell'annuncio raffiguri il momento esatto in cui il principe si è imbattuto nel luogo in cui avrebbe fatto sorgere il suo nuovo regno? Possibile che prima dell'Albero Madre che conosciamo ne esistesse un altro?