Honor presenta Magic 5 Pro e il pieghevole Magic VS, in arrivo anche in Italia

Durante il Mobile World Congress 2023, Honor ha presentato Magic5 Pro assieme al Magic VS, il nuovo smartphone con display pieghevole caratterizzato da una cerniera innovativa. Entrambi verranno lanciati in tutto il mondo, Italia inclusa.

Partiamo dal nuovo modello pieghevole. Sarà disponibile al prezzo di 1.599 euro per il modello con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il lancio è previsto per il mese di giugno nel Regno Unito, mentre, seppur confermato, manca una data per il lancio in Europa. Il suo schermo interno ha una dimensione di 7,9 pollici con un ratio di 10,3:9 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre il display della copertura esterna è di 6,45 pollici con un rapporto di 21:9 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Come dicevano in apertura, Honor ha progettato una cerniera innovativa e super leggera grazie a una tecnica di lavorazione a fusione che ha ridotto drasticamente gli elementi della struttura di supporto, da 92 a 4, senza lesinare sulla robustezza, garantita per almeno 400.000 aperture del display (circa 10 anni di utilizzo, secondo Honor). Parliamo anche di uno smartphone molto sottile: Honor Magic VS ha uno spessore di 12,9 millimetri con il display piegato e 6,1 millimetri con il display aperto, con un peso di appena 267 grammi.

Honor Magic VS monta il processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 e una batteria da 5,000 mAh, con ricarica rapida fino a 66W. Presenti tre camere nella parte posteriore (la principale da 54 MP, una ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 8MP).

Honor Magic VS

Honor Magic5 Pro sarà disponibile nei negozi al prezzo consigliato di 1.199 euro. Questo modello ha 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione e sarà disponibile nel Regno Unito a maggio, con il lancio nel resto del mondo previsto per il secondo trimestre del 2023. Monta il processore Snapdragon 8 Gen 2 e un display OLED da 6,81 pollici con risoluzione 1312 x 2848 leggermente curvo sui lati con refresh rate fino a 120Hz, in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori e supporta lo standard HDR 10+.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo nella parte anteriore un sensore da 12 megapixel con annesso sensore di profondità 3D per il riconoscimento biometrico del volto. Nella parte posteriore troviamo un trio di fotocamere da 50 megapixel. La batteria è da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W con cavo e 50W wireless. Ha la certificazione IP68 per la resistenza a liquidi e polvere. Arriverà in cinque colorazioni: nero, blu, verde, viola e arancione.