The Legend of Dragoon: patch 1.02 disponibile su PS5 e PS4, risolve i problemi più gravi

Sony ha pubblicato la patch 1.02 di The Legend of Dragoon per PS4 e PS5. L'aggiornamento risolve i problemi più gravi emersi in questa conversione del grande classico dell'era PS1, tra cui quello che causava un softlock utilizzando determinate abilità dei personaggi, compromettendo l'esperienza di gioco.

Dalle note ufficiali apprendiamo che, oltre ai sopracitati softlock dovuti alle magie dei Dragoon, sono stati sistemati anche i problemi di audio interrotto o assente per vari effetti sonori e battute audio dei personaggi, così come le fastidiose linee blu che apparivano nei contorni di alcuni elementi degli scenari.

Un artwork di The Legend of Dragoon

Persistono ancora dei piccoli problemi legati ai modelli dei personaggi e i testi dell'interfaccia, che presentano talvolta degli spazi extra ai lati. In generale comunque, il sentimento comune su Reddit è che la patch 1.02 di The Legend of Dragoon abbia migliorato notevolmente l'esperienza complessiva.

Le versioni PS4 e PS5 di The Legend of Dragoon sono disponibili da pochi giorni su PlayStation Store al prezzo di 9,99 euro e incluse nell'abbonamento PlayStation Plus Premium. Non sono state apportate modifiche sostanziali all'esperienza, ma ora è disponibile il supporto ai Trofei, che potrebbe rappresentare già di suo un'ottima scusa per rigiocare questo classico dell'era PS1.