PlayStation Plus: The Legend of Dragoon avrà i trofei nel catalogo Premium, pare

The Legend of Dragoon è finalmente destinato a tornare in scena, in arrivo la prossima settimana all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, e con il rilancio arriva anche una novità legata al gioco, ovvero il supporto per i trofei, che sembra essere stato confermato da una fonte vicina alla questione.

Si tratta di una caratteristica che sta prendendo piede tra i giochi classici riproposti all'interno del tier più alto di PlayStation Plus, come abbiamo visto di recente anche per Super Stardust Portable, un'aggiunta che farà sicuramente piacere agli utenti abbonati al servizio Sony. Anche The Legend of Dragoon potrà dunque consentire di sbloccare i trofei in questa riedizione digitale su PlayStation Plus Premium, per la gioia dei cacciatori di obiettivi.

La conferma arriva da TrueTrophies, sito specializzato nell'ambito dei trofei, che ha trovato evidenti tracce di questi nel database, relative a The Legend of Dragoon. Sebbene questo ovviamente non modifichi più di tanto il gioco in sé, può rappresentare un ulteriore stimolo a riprendere in mano il titolo classico a distanza di anni dalla sua uscita.

D'altra parte, The Legend of Dragoon resta uno dei giochi più amati nel catalogo della prima PlayStation, richiesto a lungo dagli utenti nel nuovo programma di PlayStation Plus Premium e finalmente in arrivo con i giochi annunciati su PS Plus Extra e Premium a febbraio 2023.