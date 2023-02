DON'T NOD: Project 12 è un nuovo grosso action RPG del team di Life is Strange

DON'T NOD ha diversi progetti in corso, uno dei quali è un grosso action RPG che il team francese identifica, al momento, con il nome in codice "Project 12" e che dovrebbe rappresentare un gioco molto importante nei piani dello studio autore di Life is Strange e Vampyr.

Il team è alquanto impegnato al momento: di recente è stato annunciato il nuovo Banishers: Ghosts of New Eden, che dovrebbe uscire nel corso del 2023, oltre a Harmony: The Fall of Reverie, mentre potrebbe esserci anche un altro titolo insieme a questo misterioso Project 12.

Il mese scorso, infatti, è emersa quella che dovrebbe essere la prima immagine della nuova avventura degli autori di Life is Strange: considerando che il gioco collegato è stato definito un'avventura narrativa, sembrerebbe essere qualcosa di diverso da Project 12.

Quest'ultimo infatti dovrebbe essere un gioco di ruolo d'azione dotato però di "meccaniche di gioco molto ricche", che consentano ai giocatori di "immergersi in storie ancora più coinvolgenti". L'uscita di questo è prevista per il 2025, dunque c'è ancora molto lavoro da fare e parecchio tempo per tornare a parlarne, magari con una presentazione ufficiale.

Il team ha recentemente effettuato un aumento di capitali di 40 milioni di euro che ha tra gli obiettivi anche il rafforzamento dei piani in ambito RPG, visto che DON'T NOD considera questo genere un "segmento molto promettente".