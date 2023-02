Dead Space: nuova patch 1.005 disponibile, sistema vari problemi su PC e console

Dead Space si aggiorna ancora con la nuova patch 1.005, pubblicata nelle ore scorse e diretta a tutte le piattaforme con variazioni in particolare sulla versione PC, per la quale vengono applicati diversi miglioramenti tra cui alcuni aggiustamenti specifici per Steam Deck, correzioni per l'HDR e vari altri elementi.

Si tratta di un aggiornamento di dimensioni minori ma che va comunque a correggere numerosi aspetti di Dead Space Remake. Tra questi troviamo dunque "miglioramenti per Steam Deck" non meglio identificati, oltre ad altre correzioni legate al gameplay.

Il gioco ora riconosce se il giocatore ha raccolto tutte le key card dell'area dell'equipaggio prima di raggiungere il Capitolo 10, in modo da poter sbloccare l'obiettivo collegato, cosa che prima poteva risultare bloccata. La cosa dovrebbe essere retroattiva, nel caso in cui non si sblocchi gli sviluppatori raccomandano di allontanarsi dalla zona e poi tornarci.

Per il resto, si tratta di correzioni di bug simili, come aggiustamenti a porte che non si sbloccano in alcuni casi o incongruenze logiche come la possibilità di lanciare l'asteroide senza aver prima distrutto i dispositivi gravitazionali, oltre al fatto di eliminare la possibilità che il Dr. Kyne non sia presente nell'ufficio in cui si dovrebbe incontrare durante il gioco.

Si tratta di correzioni molto specifiche che dovrebbero risolvere diversi problemi emersi per alcuni utenti, trovate un elenco più completo a questo indirizzo con le note ufficiali da parte di EA Motive. Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Dead Space su PC.