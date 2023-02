Redfall: dettagli sul gioco Xbox e PC dalla video intervista con Arkane

Redfall era presente all'IGN Fan Fest 2023 in questi giorni, e in tale occasione abbiamo potuto vedere qualcos'altro del nuovo gioco Arkane, con ulteriori dettagli che sono emersi da un altro video con un'intervista a Ben Horne, production director del titolo in questione.

Dopo aver visto nuovo trailer esteso del gameplay, diamo un'occhiata dunque anche a quest'altro video che mostra più o meno le stesse sequenze ma contiene, soprattutto, una serie di domande rivolte a Horne che fanno luce su vari aspetti di Redfall, svelandone anche alcune caratteristiche che risultavano meno note.

Si tratta soprattutto di elementi del gameplay e della struttura del gioco, con alcuni chiarimenti per quanto riguarda la modalità multiplayer.

In particolare, veniamo a sapere che i vampiri non possono essere uccisi con normali pallottole, ma necessitano di proiettili speciali, abilità particolari o armi specifiche per la situazione. Nonostante si tratti di un open world, l'ambientazione di Redfall è stata quanto più possibile costruita a mano, in modo da creare scenografie originali e curate.

A seconda delle situazioni, il gioco può essere affrontato come uno sparatutto veloce e action o come uno stealth, anche in base alle caratteristiche del personaggio e della missione. Ancora una volta, gli sviluppatori tengono a specificare di aver cercato di mantenere il DNA tipico dei giochi Arkane, dunque piuttosto distante da Left 4 Dead e simili.

Per quanto riguarda il multiplayer, Horne ha ribadito che la modalità in single player consente di giocare in solitaria e in completa autonomia, ma è anche possibile affrontare il gioco con altri 3 utenti per un massimo di 4 giocatori in contemporanea. In quest'ultimo caso, non c'è tethering in modalità cooperativa: questo significa che i giocatori possono muoversi liberamente all'interno di tutta la mappa, senza la necessità di dover rimanere nella stessa zona o nelle vicinanze.

Non sono previste schermate di caricamento durante il gioco, inoltre le "safe house", ovvero i rifugi, sbloccheranno ulteriore aree esplorabili e perk da applicare. Sono previsti vari livelli di difficoltà.