Redfall, nuovo trailer esteso del gameplay per l'IGN Fan Fest 2023

Redfall è stato presentato all'IGN Fan Fest 2023 con un nuovo trailer esteso del gameplay focalizzato sulle meccaniche di gioco e l'esplorazione dell'ambientazione, che sembra davvero promettente e appare pervasa da un'atmosfera senza dubbio affascinante.

In uscita il 2 maggio su PC e Xbox Series X|S, Redfall sarà senza dubbio una delle punte di diamante della line-up Microsoft per quest'anno e l'azienda confida che il titolo targato Arkane Studios contribuirà a far crescere il numero degli abbonati a Xbox Game Pass.

Strutturato come uno sparatutto a base cooperativa, Redfall ci metterà alla guida di un manipolo di coraggiosi cacciatori determinati a sconfiggere le orde di vampiri che tengono sotto scacco l'isola di Redfall, dopo averla chiusa sotto una barriera che blocca i raggi solari.

Giocabile sia in gruppo che da soli, in tutti i casi rimanendo però connessi a internet, il gioco punta a introdurre nuove e interessanti idee nell'ambito di un genere dotato ancora oggi di un enorme potenziale.

"Redfall unisce le meccaniche per giocatore singolo e quelle multigiocatore in un'unica esperienza, permettendo di affrontare l'oscurità da soli o in un massimo di quattro giocatori", si legge nella sinossi ufficiale su Steam.

"I compagni di squadra possono sfruttare le abilità e l'equipaggiamento dei vari eroi e unire le loro forze per trovare modi creativi di porre fine all'apocalisse dei vampiri. Avrai a disposizione armi specializzate e potrai modificare i personaggi con abilità e potenziamenti in base allo stile di gioco che preferisci."