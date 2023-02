Layers of Fear, mese di uscita annunciato con un nuovo trailer

Bloober Team ha annunciato il mese di uscita di Layers of Fear su PC, PS5 e Xbox Series X|S con un nuovo, inquietante trailer: il gioco, che come avrete notato ha perso la "s" finale del titolo, sarà disponibile nel mese di giugno 2023.

Mosso dal potente Unreal Engine 5, Layers of Fear non sarà il terzo capitolo della serie, bensì qualcosa di inedito e il video lo conferma, parlando di una storia completamente nuova e di un "orrore reimmaginato" dal team di sviluppo.

"Layers of Fear è una cronaca horror psichedelica in prima persona incentrata su un'esplorazione colma di tensione e una narrazione avvincente - un nuovo gioco creato sulla base di Layers of Fear e Layers of Fear 2, che propone una storia e una direzione del gameplay sorprendenti", recita la descrizione del gioco su Steam.

"Realizzato con l'innovativo motore grafico Unreal Engine 5, il gioco supporterà ray tracing, HDR, risoluzione 4K e si avvarrà del sistema Lumen, offrendo così l'esperienza horror più coinvolgente e viscerale di sempre."

"Layers of Fear sarà l'esaustivo, imprescindibile, nonché imprevedibile passe-partout che ti farà sprofondare nelle storie di vari artisti soggiogati dalle proprie ossessioni. Preparati ad affrontare un'esperienza squisitamente horror grazie alle trame ampliate che getteranno nuova luce sulla narrazione."