The Last Case of Benedict Fox, trailer della storia all'IGN Fan Fest 2023

The Last Case of Benedict Fox è stato mostrato all'IGN Fan Fest 2023 con il trailer della storia, che ci introduce ai personaggi e agli eventi che troveremo nell'interessante avventura sviluppata da Plot Twist, disponibile su PC e Xbox a partire dal 27 aprile.

Come forse ricorderete, lo scorso agosto abbiamo provato The Last Case of Benedict Fox, trovandolo "un metroidvania atipico e arricchito con diverse idee interessanti", dotato di un sistema di combattimento solido e profondo, nonché di una fase esplorativa stimolante.

In The Last Case of Benedict Fox vestiremo i panni di un investigatore dotato di un legame con un demone, che sfrutta questa sua peculiarità per esplorare la mente dei morti e trovare così indizi sull'omicidio di una giovane coppia e sulla scomparsa del loro bambino.

"Immergiti in un mondo oscuro e intrigante pieno di organizzazioni segrete, rituali proibiti e crimini a sangue freddo in un'avventura arcana animata con un affascinante stile artistico che ricorda Tim Burton", recita la sinossi del gioco su Steam.

"Combatti i demoni, esplora il subconscio e risolvi enigmi elaborati in un'avventura labirintica ispirata agli incubi di Lovecraft, al genere pulp e alla musica jazz dell'inizio del XX secolo."

"Usa il legame con il demone per esplorare le menti di coloro che sono deceduti di recente nella tua ultima possibilità di ottenere una 'testimonianza'. Salta in mondi surreali in cui i ricordi, le emozioni e i traumi assumono forma fisica."

"Svela i segreti di una vecchia villa in cui è stata trovata una coppia massacrata e il loro bambino è scomparso. Fatti attrarre da un intrigo oscuro seppur intimo che ti porterà a fronteggiare i demoni della famiglia, sia metaforicamente che letteralmente!"

"Usa le armi, i poteri demoniaci e ciò che ti circonda in combinazioni creative per superare demoni, mostri e cultisti, ma ricorda che la concentrazione e un approccio tattico sono i tuoi strumenti migliori."