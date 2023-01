Layers of Fears non sarà il terzo capitolo della serie, bensì qualcosa di inedito

Layers of Fears a quanto pare non sarà il terzo capitolo della serie targata Bloober Team, bensì qualcosa di completamente inedito: una nuova esperienza che parte dalle meccaniche dei precedenti episodi per introdurre svariate novità, ha spiegato la Chief Marketing Officer, Anna Jasinska.

Annunciato con un trailer durante l'ultima Summer Game Fest, Layers of Fears "si baserà su di un concept completamente nuovo: miscelerà gli elementi migliori di Layers of Fear e Layers of Fear 2 con nuove meccaniche di gameplay e con una storia mai vista prima", ha detto Jasinska.

"Abbiamo selezionato le cose migliori della serie per ceare una storia definitiva, che sovrasta l'intero franchise. Qualcosa che non è mai accaduto prima nell'industria videoludica, e che potremmo definire come una 'reimmaginazione' del brand."

"Il gioco offrirà un'esperienza affascinante e artistica grazie ad alcuni straordinari materiali, a una storia nuova e coinvolgente, a un gameplay ridisegnato. Non vediamo l'ora di scoprire quale sarà la reazione dei fan all'incredibile grafica mossa dall'Unreal Engine 5: Layers of Fears sarà un capolavoro, sul piano visivo!"

"La narrazione collegata alle vicende dei primi due episodi della serie verrà percepita chiaramente da chi li ha giocati, rivelando punti di contatto finora ignorati. Layers of Fears mostrerà in che modo quelle due esperienze si fondano in un'unica, grande opera, ma i nuovi arrivati potranno anch'essi provare le emozioni che da sempre caratterizzano la serie."

Layers of Fears sarà disponibile nel corso del 2023, nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.