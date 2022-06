Layers of Fears annunciato in un inquietante trailer dalla Summer Game Fest

Layers of Fear ritorna con un nuovo capitolo intitolato Layers of Fears, interamente costruito in Unreal Engine 5, che rappresenta una notevole evoluzione tecnica rispetto ai primi due giochi, portando nuova inquietudine attraverso soluzioni narrative e sceniche simili ma con nuova storia, ambientazioni e situazioni.

Layers of Fears è dunque quello che era stato identificato inizialmente come Layers of Fear 3, a significare una sorta di reboot della serie, che raggiunge nuovi livelli di horror grazie alla piattaforma tecnologica fornita dalla nuova generazione. Il gioco è previsto infatti solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque non uscirà sulle console della scorsa generazione.

Sviluppato da Bloober Team, Layers of Fears sembra esplorare nuovi anfratti dell'inquietante storia di famiglia, follia e incubi che caratterizzava già Layers of Fear e il suo seguito. Il nuovo trailer ha consentito di dare un'occhiata più approfondita alle ambientazioni del gioco, ai personaggi e ad alcuni elementi della narrazione, nonché anche del gameplay.

Si tratta, anche in questo caso, di un'avventura horror psicologica in prima persona, incentrata su terribili drammi familiari, su follie e sull'arte pittorica che trascende in qualcosa di sovrumano, creando peraltro effetti psichedelici anche nel giocatore.

L'uscita di Layers of Fears è prevista per l'inizio del 2023, in attesa di una data più precisa, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.