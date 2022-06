Layers of Fear 3: Bloober Team pubblica una nuova immagine anticipando novità

L'immagine pubblicata da Bloober Team

A quanto pare presto avremo qualche notizia su Layers of Fear 3. Almeno questo è ciò che si capisce dall'immagine teaser pubblicata da Bloober Team su Twitter e accompagnata da un testo abbastanza criptico: "Vai oltre la superficie e scopri la fonte delle tue paure."

Considerando che l'account scelto per il teaser è quello di Layers of Fear 2 e che di fatto il gioco è già stato annunciato in passato, è facile collegare l'immagine a un potenziale seguito della serie horror originale degli autori di The Medium. C'è da dire che anche il fatto che nell'immagine ci sia un quadro sfregiato, è un indizio abbastanza diretto.

Quindi aspettiamoci di saperne qualcosa di più, probabilmente in occasione della Summer Game Fest, che inizierà nei prossimi giorni, oppure in uno dei tanti eventi collegati.