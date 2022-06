Johnny Depp sbarca su TikTok e raccoglie quasi quattro milioni di seguaci senza alcun post

Johnny Depp è riuscito a raccogliere quasi quattro milioni di seguaci con il suo account TikTok pur senza aver pubblicato ancora nulla. Considerate che il profilo è attivo da circa 48 ore, quindi si stratta di un risultato davvero straordinario, se non fosse per la fama dell'attore, cresciuta esponenzialmente con il recente processo che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Heard. Ma andiamo con ordine.

Johnny Depp è una star dei social network, pur senza aver pubblicato ancora nulla

Su TikTok è stato aperto un account chiamato johnnydepp. Dopo che la piattaforma ne ha verificato l'autenticità, un fiume di utenti ha deciso di seguirlo, facendolo crescere oltre i tre milioni di seguaci in circa 48 ore. Considerando che al momento di scrivere questa notizia Depp non ha ancora pubblicato niente, si capisce bene come il traino di tanto successo non siano stati i suoi contenuti, ma la sua fama.

Tanti seguaci per Johnny Depp

Giusto recentemente Depp è stato protagonista di uno dei processi mediaticamente più significativi di sempre, non solo sui media tradizionali, ma anche sui social network, seguito in diretta e commentato da streamer e influencer vari. Si tratta di un caso davvero interessante per il mondo della comunicazione, a prescindere dal processo stesso, dove l'interprete di Edward Mani di Forbice e di tanti altri film ha vinto la causa intentata contro l'ex moglie Amber Heard per diffamazione, ottenendo un risarcimento di 15 milioni di dollari.

C'è da notare che, nonostante la verifica di TikTok, ci sono ancora dubbi sulla liceità dell'account. Molti ricorderanno sicuramente l'account dell'attore Tom Holland che, pur verificato dalla piattaforma, si dimostrò falso. Comunque sia in questo caso ci sono diverse conferme sull'autenticità dell'account, prima fra tutte quella della sua amica Gina Deuters.

Che aggiungere? Un'altra vittoria per Johnny Depp in questo caldo finale di primavera.