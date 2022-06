Aquaman 2: Warner Bros. starebbe cercando un modo per cancellare le scene con Amber Heard

Warner Bros. sta cercando un modo per cancellare Amber Heard dal film Aquaman 2. Il motivo di una decisione così drastica è abbastanza facile da intuire: la sua plateale sconfitta al processo per diffamazione intentatole dall'ex marito Johnny Depp, diventato un caso mediatico mondiale.

Amber Heard nei panni di Mera

La voce proviene dall'insider KC Walsh, considerato molto attendibile nel mondo del cinema. Walsh ha pubblicato un'immagine su Twitter in cui viene mostrata parte di una conversazione tra lui e un suo "amico fidato", in cui si parla proprio dell'argomento.

L'amico gli ha raccontato brevemente di una riunione in cui si sarebbe decisa la cancellazione di tutte le scene con la Heard in Aquaman 2. Non è chiaro a questo punto se il ruolo di Mera sarà interpretato da un'altra attrice e, quindi, se tutte le scene andranno rigirate, oppure se l'obiettivo è quello di far uscire il film tagliuzzato, magari modificando il montaggio.

Naturalmente si tratta di una voce di corridoio non confermata e va presa come tale. Certo, immaginiamo che avere la Heard in questo momento in un film non sia proprio il massimo per il marketing dello stesso, visto l'odio che si è attirata durante il processo.