Pokémon Scarlatto e Violetto: fan hanno previsto il trailer dal taglio di capelli del director

Recentemente, Nintendo ha condiviso un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Si è trattato di una sorpresa per alcuni, ma non per tutti. Vi è un gruppo di fan hardcore della serie che aveva previsto l'arrivo del filmato grazie al taglio di capelli del director e producer Junichi Masuda.

Questo gruppo si chiama Masuda Scholars' Society e in pratica studia le dichiarazioni social del director per capire se vi sono novità in arrivo. Masuda è infatti solito andare a uno specifico saloon per un taglio di capelli prima di ogni presentazione video. Il 29 maggio, Masuda ha dichiarato tramite Twitter di star andando a farsi tagliare i capelli. Questo ha permesso ai fan di capire che il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto era in arrivo.

Masuda Scholars' Society spiega anche che non si tratta solo di barbieri e affini. Masuda tende a condividere indizi anche un po' più espliciti e voluti. Nel 2012, ad esempio, aveva pubblicato un tweet legato alla Francia, due settimane prima della pubblicazione di Pokémon X e Y, ovvero la generazione che si ispira alla nazione d'Oltralpe per la propria regione. Nel 2016, invece, aveva condiviso un tweet in cui affermava che "il Sole è ancora alto, ma la Luna brilla", prima dell'annuncio di Pokémon Sole e Luna.

Secondo la Masuda Scholars' Society, "conoscere Masuda è come conoscere i Pokémon". Speriamo che questa attenzione per il director non diventi estrema e non invada la sua vita personale.

Parlando della più recente presentazione, ecco immagini e dettagli sui nuovi Pokémon svelati dal trailer.