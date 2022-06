LEGO Brawls, tra Smash Bros. e minifigure, mazzate e mattoncini arrivano su PC e console

Un picchiaduro multiplayer in stile Smash Bros. basato sui personaggi LEGO può sembrare un'idea bislacca, ma se si guarda alle caratteristiche costitutive di questo tipo di giochi si comprende come non si tratti poi di una cosa costruita senza logica, come vedremo in questo provato di LEGO Brawls. In un titolo del genere è necessario disporre di una grande quantità di personaggi diversi, dotati di armi e tecniche peculiari e in grado di spaziare fra stili particolarmente disparati, così come le ambientazioni e i livelli in cui si collocano le rutilanti battaglie.

Considerando questi elementi di base, si capisce come il ricorso alle Minifigure di LEGO non sia così campato in aria: in questo modo abbiamo a che fare con una grande quantità di possibilità diverse per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, che possono anche essere modificati a piacere dagli utenti, così come ovviamente una gamma incredibilmente ampia di atmosfere e ambientazioni che possono anche influire sul gameplay, visti gli elementi interattivi dei livelli.

Come abbiamo detto anche nella recensione della versione iOS uscita in esclusiva (temporale, evidentemente) su Apple Arcade, le Minifigure rappresentano una base di partenza perfetta per costruire un esercito di combattenti folli, con una quantità di combinazioni difficilmente riscontrabile in altri contesti.

Questo, ovviamente, determina un tasso tecnico degli scontri molto inferiore rispetto a quello visto in Smash Bros., il cui confronto resta piuttosto improprio per quanto riguarda la vera e propria anima del gameplay, ma in compenso apre a grandi possibilità di personalizzazione e progressione, che possono essere elementi determinanti per un gioco multiplayer basato su community come questo.