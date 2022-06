Pokémon Scarlatto e Violetto: immagini e dettagli sui nuovi Pokémon svelati dal trailer

The Pokémon Company, Game Freak e Nintendo hanno svelato quest'oggi un nuovo trailer dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto. Il filmato ha svelato varie novità, compresi nuovi Pokémon che saranno presenti all'interno dell'avventura. Ora, possiamo vederne le immagini in alta qualità e scoprirne i dettagli.

Iniziamo con Pawmi, che potrebbe essere considerato il "Pikachu" di Pokémon Scarlatto e Violetto. Viene descritto come un "Pokémon Topo" di tipo elettrico. La sua descrizione recita: "Oltre alle sacche elettriche nelle guance, Pawmi ha organi che scaricano elettricità sulle zampe anteriori. Genera elettricità strofinando le guance, poi scuote gli avversari toccandoli con i cuscinetti delle zampe anteriori. La pelliccia che ricopre il suo corpo è un buon isolante contro il freddo e serve a immagazzinare l'elettricità. Quando si sente a disagio, questo Pokémon prudente inizia a strofinarsi le guance, preparandosi a scaricare una scossa elettrica."

Pawmi, di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il secondo nuovo Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto è Lechonk, subito uno dei preferiti di internet secondo le prime reazioni dei giocatori online. Si tratta di un "Pokémon Maiale", di tipo Normale, descritto come segue: "Lechonk usa l'olfatto per trovare e mangiare solo le erbe selvatiche più profumate e le bacche più pregiate. Grazie alle sue abitudini alimentari, è arrivato a emanare un aroma simile a quello delle erbe che i Pokémon di tipo Insetto non amano. Se attaccato da un avversario e spaventato, si lancia in avanti in preda al panico. A prima vista può sembrare grasso, ma in realtà il corpo del Pokémon è costituito per lo più da muscoli sviluppati camminando costantemente in cerca di cibo."

Lechonk di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il terzo Pokémon comune di Pokémon Scarlatto e Violetto presentato quest'oggi è Smoliv, noto come "Pokémon Oliva". Si tratta di un Pokémon Erba/Normale, descritto così: "L'olio che esce dalla sua testa ha un sapore amaro molto forte e non è adatto al consumo. Quando viene spaventato o attaccato, Smoliv spara questo olio, rallentando l'avversario. Poi coglie l'attimo per scappare. Nel frutto sulla testa, Smoliv immagazzina l'olio ricavato dalle sostanze nutritive che raccoglie attraverso la fotosintesi. Di conseguenza, può rimanere per una settimana senza mangiare né bere. Predilige climi secchi e soleggiati e sembra che passi le sue giornate a prendere il sole."

Smoliv di Pokémon Scarlatto e Violetto

A seguire, abbiamo avuto modo di vedere i due Pokémon Leggendari che fanno la propria comparsa anche sulla copertina di Pokémon Scarlatto e Violetto. Si tratta di Koraidon (Scarlatto) e Miraidon (Violetto). Non sono state fornite descrizioni di queste due creature, ma tramite dualshocker.com scopriamo che i termini giapponesi Korai e Mirai significano rispettivamente "da tempo immemore" e "il futuro". L'idea quindi è che i due Pokémon rappresentino il passato e il futuro.

Vi ricordiamo infine che potete fare il preorder dei due giochi, sfruttando anche uno sconto sulla versione doppia.