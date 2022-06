Pokémon Scarlatto e Violetto: preordine Amazon disponibile, con sconto sulla versione doppia

Tramite Amazon, è disponibile il preordine di Pokémon Scarlatto e Violetto, i giochi Nintendo Switch in arrivo il 18 novembre 2022. Inoltre, è disponibile uno sconto per la versione che include una copia di ogni gioco, la quale costa 20€ in meno. Il prezzo tipico dei due giochi è 59.99€. La versione doppia permette di ottenere una copia di Pokémon Scarlatto e una copia di Pokémon Violetto a 99.99€. Se si acquista questo bundle con un amico, è in pratica possibile risparmiare dieci euro a testa. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch. Si tratta di una nuova generazione di Pokémon, in una nuova regione open world. Sarà possibile giocare in cooperativa con un massimo di tre amici ed esplorare il mondo di gioco insieme. Ovviamente, torneranno le regole classiche dei giochi di Pokémon, con i combattimenti a turni.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.