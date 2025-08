LEGO 2K Drive Standard Edition per PS4 torna in offerta

LEGO 2K Drive Standard Edition per PlayStation 4 è in offerta su Amazon a 9,99€, in forte calo rispetto al prezzo mediano di 19,99€. Un'ottima occasione per chi cerca un racing game creativo e divertente. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo racing game in stile arcade firmato 2K, entrerete nel coloratissimo mondo di Mattonia, un universo a blocchi interamente esplorabile dove le auto possono trasformarsi al volo in veicoli off-road o barche, per seguire l'azione su qualsiasi terreno. Il gioco offre una modalità storia leggera ma avvincente, adatta anche ai più giovani.