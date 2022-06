Pokémon Scarlatto e Violetto: i professori saranno diversi per ogni versione, per la prima volta

Tramite il trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto abbiamo scoperto varie novità sui due giochi. Una di queste è però una novità assoluta per la saga: ci sarà un diverso Professore Pokémon a seconda della versione.

Potete vedere i due professori di Pokémon Scarlatto e Violetto nell'immagine qui sotto. Le differenze sono prima di tutto di genere, ma anche di stile. La donna - di nome Olim - indossa infatti degli abiti semplici, quasi in stile tribale/preistorico. L'uomo - di nome Turum - ha uno stile più futuristico. Si tratta di dettagli che vanno di pari passo con i Leggendari delle due versioni.

I professori di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come potete vedere qui sotto, infatti, i Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto sono alquanto diversi stilisticamente. Pur essendo entrambi rettili, uno ha un corpo composto da metallo e parti tecnologiche. Per il momento non sappiamo se la differenza di Professore Pokémon avrà un impatto sul gioco a livello narrativo o addirittura ludico.

Non ci resta altro da fare se non attendere per scoprire più novità. Nel frattempo, vi lasciamo alle immagini dei nuovi Pokémon annunciati con il trailer: eccone anche una descrizione ufficiale.