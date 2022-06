Take-Two: il CEO avverte le compagnie che investono sulle blockchain, "potrebbe non finire bene"

Il CEO di Take-Two Interactive - Strauss Zelnick - ha espresso il proprio scetticismo verso il metaverso e le blockchain, affermando che per le compagnie che vi investono "potrebbe non finire bene".

Il termine "metaverso" non ha un vera e propria definizione e per molti è un concetto estremamente vago che richiama film di fantascienza. In generale, un metaverso è un network di ambienti 3D nei quali gli utenti possono socializzare, giocare e anche lavorare. Molte compagnia videoludiche stanno puntando molto su questo nuovo tipo di prodotto.

Zelnick, però, afferma che Take-Two ha già un proprio metaverso in ambito videoludico: GTA Online. "Sono sempre scettico nei confronti di queste parole di moda, perché hanno significati diversi per persone diverse e chi investe su queste mode probabilmente non ottiene grandi risultati."

"Non sono scettico riguardo a mondi di intrattenimento che siano enormi, interattivi e dinamici, perché la nostra compagnia è responsabile come minimo di tre di questi. Il più grande sulla terra, GTA Online, e Red Dead Online e anche NBA 2K online, e ce ne sono altri."

GTA Online

"Credo che il mio scetticismo sia legato a quelle compagnie che all'improvviso credono che dicendo la parola 'metaverso' accanto alla propria strategia di business significhi che in qualche modo saranno trasformate e che il nirvana è dietro l'angolo, e naturalmente non è così."

Zelnick ha affermato che è particolarmente sospettoso dei metaversi basati su blockchain, aggiungendo: "Intrattenere le persone è veramente difficile, costruire IP è incredibilmente difficile. Costa un sacco di soldi. Richiede un sacco di tempo e c'è un grande rischio. Quindi, quando una compagnia che non esisteva due anni fa inizia a operare con un foglio bianco, un metaverso basato su blockchain e vende centinaia di milioni di dollari di proprietà digitali in due giorni, certo che sono un po' scettico. Perché ho un sano rispetto per quanto sia difficile intrattenere le persone all'interno di quelle proprietà digitali e, in assenza di un motivo per visitarle, non so perché tali proprietà abbiano un valore. E questo dettaglio sembra essersi perso nella confusione."

"Ma naturalmente, alla fine, tutte le speculazioni finiscono - la domanda non è se, la domanda è quando, e quando si gettano molti soldi in una parola, e c'è un po' di tutto questo, si può probabilmente indovinare come finirà per molte persone, e credo che la risposta sia 'non bene'."

Zelnick ha poi chiarito che non stava dicendo che ogni metaverso fallirà, ma semplicemente che non è una garanzia di successo. Voi cosa ne pensate?