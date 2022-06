Xbox Series X|S, vendite superiori a PS5 in UK durante il 2022

Xbox Series X|S ha totalizzato vendite superiori rispetto a PS5 in UK durante il 2022, stando ai dati raccolti da GamesIndustry e comunicati sui social da Christopher Dring.

La notizia era passata un po' in sordina quando Dring ha annunciato che PS5 è stata la console più venduta in UK a maggio, mentre Nintendo Switch domina nel 2022, ma numericamente la piattaforma next-gen Microsoft ha fatto meglio di quella Sony negli ultimi cinque mesi.

Colpa della scarsa reperibilità di PlayStation 5? È probabile, così come va sottolineato il fatto che fra i due modelli di Xbox è stata Series S quella di maggior successo, tanto per via della disponibilità quanto del prezzo ridotto.

Detto questo, è divertente notare come il giornalista di GamesIndustry sia finito nel mirino di alcuni fanboy per queste sue affermazioni, ricevendo addirittura l'accusa di aver stilato una classifica "ingiusta" per via appunto della presenza di Xbox Series S.

Dring ci ha scherzato su: "Una volta sono stato accusato di essere un fanboy Xbox perché ho parlato tre volte del recente successo della console, mentre ho parlato solo due volte del successo di PlayStation: ammiro questa attenzione ai dettagli", ha detto.