Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 29 maggio 2022

Netflix ha pubblicato la nuova classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana dal 23 al 29 maggio 2022, e non sorprende trovare in vetta la quarta stagione di Stranger Things.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 23 al 29 maggio 2022

Stranger Things - stagione 4 Avvocato di Difesa - stagione 1 Blindspot - stagione 1 Diari - stagione 1 Entrevias - stagione 1 Che fine ha fatto Sara? - stagione 3 The Vampire Diaries - stagione 3 The Vampire Diaries - stagione 2 Blindspot - stagione 2 Stranger Things - stagione 1

La serie con il debutto migliore di sempre su Netflix, Stranger Things 4 conquista il comando della classifica con grande facilità e senza sorprese, vista la grande attesa nei confronti dei nuovi episodi dello show creato dai fratelli Duffer.

Come abbiamo scritto nella recensione di Stranger Things 4, gli autori hanno introdotto nella nuova stagione tanti elementi inediti, un maggiore focus sull'horror e l'immancabile valanga di citazioni che da sempre caratterizzano la serie.

Netflix, i film più visti in Italia dal 23 al 29 maggio 2022



L'Abbinamento Perfetto Toscana Compromessi Sposi F*ck Love Too Cheerleader per Sempre Rampage: Furia Animale Jackass 4.5 RRR (Hindi) La Famiglia Ideale The Grudge

Poche novità di rilievo per quanto concerne invece i film, con la commedia L'Abbinamento Perfetto che debutta in prima posizione ma anche il ritorno in classifica di Rampage: Furia Animale (recensione), il film con The Rock basato sull'omonimo classico targato Midway.