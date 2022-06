Take-Two: niente giochi sui servizi in abbonamento al D1, "non ha alcun senso"

Il CEO di Take-Two Interactive ha detto la propria sull'idea di pubblicare i giochi della compagnia, come GTA, Red Dead Redemption e NBA 2K, all'interno di abbonamenti sin dal D1. A suo parere, "non ha alcun senso".

In una nuova intervista, Zelnick ha affermato che Take-Two supporta vari servizi in abbonamento ed è "felice di farlo". Il CEO però afferma di essere scettico per quanto riguarda la pubblicazione di giochi per console in un abbonamento sin dal D1. "Non ha alcun senso per noi" ha affermato, precisando che intende a livello economico. "Non possiamo permetterci di ribaltare il nostro modello di business in un modo che non ha senso a livello economico."

"C'è sempre un punto di intersezione tra ciò che il consumatore vuole e ciò che un editore può fare, e non ha senso proporre qualcosa del genere per i nostri giochi di punta, questa è la nostra opinione. Penso che Sony parzialmente concordi con noi, in quanto l'ha detto."

"Può essere ottimo per le proprietà rimaste in catalogo: ci sono prodotti che sono sul mercato da tempo, se il loro prezzo è calato può avere senso offrirle in un abbonamento".

Xbox Game Pass

Zelnick ha precisato che questa è la linea attuale della compagnia e che in futuro potrebbe cambiare, se il panorama dei servizi in abbonamento dovesse cambiare.

Zelnick ha anche detto la propria riguardo le blockchain e il metaverso: "potrebbe non finire bene".