Horizon Call of the Mountain per PS VR2 sarà svelato allo State of Play del 2 giugno: è ufficiale

Sony, tramite il proprio account PlayStation su Twitter, ha confermato ufficialmente che Horizon: Call of the Mountain sarà mostrato allo State of Play di domani, 2 giugno 2022. Parliamo del gioco per PS VR2.

Ricordiamo che Sony aveva già confermato che durante lo State of Play del 2 giugno 2022 sarebbero stati mostrati giochi di terze parti e una serie di giochi per PS VR2. Non vi era ancora una conferma precisa di cosa sarà mostrato. Ora, Sony ha confermato che il gioco Horizon: Call of the Mountain sarà presente all'evento.

Ovviamente ci aspettiamo che vi sia molto altro, ma per il momento non abbiamo altre informazioni riguardo allo State of Play di domani. Recentemente è spuntato in rete un rumor che indicata una serie di giochi che sarebbero stati mostrati durante l'evento. Si parlava di giochi come la modalità VR di Call of Duty Modern Warfare 2 (al centro di altri rumor), ma anche Avatar Frontiers of Pandora per PS VR2 e un remake di Resident Evil 4 per il 2023.

La lista non includeva però Horizon: Call of the Mountain: è quindi possibile che questo rumor sia scorretto. Per ora, in ogni caso, possiamo solo attendere.

Diteci, quante aspettative avete per Horizon: Call of the Mountain?