Summer Game Fest, un trailer suggerisce i giochi che vedremo nei prossimi giorni

Il Summer Game Fest suona la carica con un trailer in cui figurano alcuni dei giochi che vedremo senz'altro in azione nei prossimi giorni, a partire dallo State of Play che si svolgerà domani notte.

Si parte da Sonic Frontiers, mostrato ieri con un teaser, e si prosegue con i Ghostbusters VR, annunciato durante il Meta Quest Gaming Show, passando quindi per Cuphead: The Delicious Last Course e Multiversus.

Si vedono inoltre Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, la cui data d'uscita è trapelata sul PlayStation Store, i rinviati Starfield e Redfall ma anche Marvel's Midnight Suns, che riceverà un trailer della versione rinnovata a giugno stando a un'indiscrezione.

Insomma, c'è davvero tanta carne al fuoco e le prossime due settimane saranno probabilmente le più entusiasmanti da parecchio tempo a questa parte.

