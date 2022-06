Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, la data d'uscita trapela sul PlayStation Store

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge potrebbe avere una data d'uscita comunicata in anticipo, in quanto trapelata attraverso il PlayStation Store: si tratterebbe del 16 giugno 2022, dunque veramente molto vicina a questo punto.

Stranamente, nonostante il titolo sembri ormai quasi pronto, DetEmu non ha ancora annunciato la data d'uscita precisa per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ma la fonte in questione è alquanto credibile, trattandosi del database interno di PlayStation Store. È probabile che il publisher francese avesse intenzione di riservare la sorpresa dell'annuncio durante la Summer Game Fest, visto che è presente come uno dei partner dell'evento.



In ogni caso, attendiamo ulteriori informazioni ufficiali: una nuova presentazione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge dovrebbe avvenire il 9 giugno 2022 all'interno della kermesse estiva, da cui probabilmente possiamo aspettarci un trailer e probabilmente l'annuncio della data d'uscita. Teniamo comunque d'occhio il 16 giugno come possibile momento di lancio per il nuovo e interessante action game incentrato sulle Tartarughe Ninja.

Erede della tradizione classica, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge riprende l'impostazione action picchiaduro a scorrimento con i personaggio della serie, come abbiamo visto di recente nel video di gameplay da 11 minuti e nel dietro le quinte del gioco con Fred Gémus.