Obi-Wan Kenobi: commenti razzisti dai fan di Star Wars contro Moses Ingram

Il debutto della serie Obi-Wan Kenobi su Disney+ sembra essere andato molto bene, peccato sia stato macchiato dai fan di Star Wars, che hanno riempito di insulti razzisti l'attrice Moses Ingram, che interpreta il ruolo della Terza Sorella.

Secondo i fan di Star Wars che l'hanno attaccata, sottolineando la sua diversità, non sarebbe degna di rivestire il ruolo che le è stato assegnato. Alcuni sono stati ancora più diretti e sgradevoli nelle offese di stampo razziale, tanto che la Ingram ha dedicato una storia su Instagram all'argomento, parlando di centinaia di offese: "Ce ne sono centinaia e non si può fare niente per fermare tutto questo odio."

Gli episodi, davvero gravi, hanno generato la reazione di tutta la produzione, compreso Ewan McGregor, che nella serie interpreta il ruolo di Obi-Wan Kenobi. L'attore non le ha mandate a dire ai fan: "Pare che dei fan abbiano attaccato Moses Ingram Online inviandole dei messaggi razzisti davvero orribili. Stamattina ne ho ascoltati alcuni e mi hanno spezzato il cuore. Moses è un'attrice e una donna brillante e in questa serie rifulge. Ha portato così tanto nella serie e nel franchise che sentire quello che stava succedendo mi ha nauseato. Come attore protagonista e produttore esecutivo della serie, voglio dire che siamo dalla parte di Moses. Amiamo Moses. E chi le invia dei messaggi intimidatori, per me non è un fan di Star Wars. In questo universo non c'è spazio per il razzismo. Sono totalmente dalla parte di Moses."

Anche l'account ufficiale di Star Wars ha commentato l'argomento, facendo una battuta che dovrebbe fare un attimo riflette chi ha fatto certe uscite: "Nella galassia di Star Wars ci sono più di venti milioni di specie senzienti, non scegliere di essere un razzista."

Come commenterebbe il maestro Yoda parlando con uno dei fan che hanno offeso la Ingram? "Razzista tu sei, meglio era se nato idiota."