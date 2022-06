Biomutant su PS5: versione migliorata next gen forse in arrivo, emerge dal PSN

Biomutant potrebbe essere in arrivo su PS5 (e probabilmente Xbox Series X|S) attraverso una nuova versione migliorata apposta per le piattaforme di nuova generazione, in base a quanto emerso dal backend del PSN, dunque ancora assolutamente non ufficiale ma probabile.

Uscito a maggio 2021, il particolare action adventure open world di Experiment 101 è rimasto finora confinato alle versioni PS4 e Xbox One, fatte funzionare in retrocompatibilità sulle nuove console.

Tuttavia, il team aveva promesso una versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S nel "prossimo futuro", senza mai specificare una tempistica più precisa.

A questo punto potremmo esserci: in base a quanto riferito da alcuni utenti su Reddit, il backend di PSN contiene ora una nuova introduzione di Biomutant con il title ID PPSA06256_00 e concept ID 229899, diversi da quelli originali, cosa che fa pensare all'aggiunta di una nuova versione, probabilmente quella next gen per PS5.

Non ci sono dettagli più precisi e per il momento ci dobbiamo dunque affidare a questa speculazione, ma è molto probabile che, eventualmente, Biomutant per PS5 e Xbox Series X|S possa essere annunciato e forse anche lanciato direttamente nel corso della Summer Game Fest, come uscita sorpresa da parte di Experiment 101, in attesa di conoscere anche altre novità da parte degli autori.

Avevamo peraltro visto che Biomutant è stato un successo, con i costi recuperati in una settimana, dunque è probabile che gli sviluppatori abbiano intenzione di proseguire con la proprietà intellettuale, oppure sperimentare qualcosa di nuovo.