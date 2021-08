Biomutant: costi recuperati in una settimana, è un successo

Biomutant è un successo, ora è ufficiale. I costi di sviluppo, marketing e acquisizione dello studio di sviluppo Experiment 101 sono stati recuperati in una sola settimana di commercializzazione. Il gioco in sé ha venduto più di un milione di copie dal lancio. Non essendo un tripla A, è stato più che sufficiente per renderlo un grande risultato.

Che il futuro dei videogiochi sia in progetti più sostenibili come questo, invece che in titoli più grossi come Outriders che perdono soldi anche vendendo tre milioni di copie? Difficile dirlo, ma il sospetto è che i cosiddetti doppia A prenderanno sempre più piede proprio perché meno rischiosi e più gestibili dei tripla A, nonostante proprio un titolo come Biomutant abbia subito moltissimi ritardi sulla pianificazione iniziale.

Intanto Embracer Group può vantare un altro ottimo risultato con i suoi investitori, il che non è poco per quello che ormai è un vero e proprio colosso con decine di studi di sviluppo al suo servizio. Inoltre è probabile che, visti i risultati, in futuro giocheremo a un Biomutant 2.