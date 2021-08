Apex Legends: Bangalore Edition disponibile, include skin esclusive e monete Apex

EA e Respawn Entertainment hanno pubblicato Apex Legends: Bangalore Edition, un nuovo bundle dedicato al soldato Williams che include vari oggetti cosmetici, come skin esclusive, e monete Apex. Il pacchetto è disponibile da ora su tutte le piattaforme.

Nello specifico, l'edizione include la skin leggendaria esclusiva "Super soldato", che da un tocco da supereroe a Bangalore e che potrete ammirare nel trailer qua sopra. Inoltre sono inclusi la skin leggendaria "Spalla Fidata" per il G7 Scout, la decorazione Segno dell'eroe e il badge Spietata rivale. Tecnicamente tutti gli oggetti sopraelencati sono esclusivi della Bangalore Edition e quindi, almeno per il momento, non sono ottenibili nel gioco. Infine chi acquista il bundle otterrà 1.000 monete Apex, utilizzabili per acquistare ulteriori oggetti di personalizzazione nel negozio del battle royale di Repawn Entertainment.

Apex Legends: Bangalore Edition è disponibile al prezzo di 19,99 €, scontato a 17,99 € per gli abbonati a EA Play, per PS4 e PS5 via PlayStation Store, PC (Origin e Steam) e Xbox One, Series X e S via Xbox Store. Segnaliamo che il bundle dovrebbe essere acquistabile anche su Nintendo Switch, ma non è ancora disponibile la pagina dedicata sul Nintendo eShop.

Rimanendo in tema, gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno promesso di essere ancora al lavoro sugli upgrade next-gen di Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S.