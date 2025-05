Apex Legends Prodigio: abbiamo provato la nuova Leggenda italiana

Grandi novità sono in arrivo anche nel resto del gioco: la più interessante, per noi, è il ritorno in pompa magna del Bocek Bow , l'arco compound, a cui sarà possibile collegare le granate a frammentazione per creare frecce esplosive.

Amanda Doiron, narrative director di Sparrow, lo descrive come " molto italiano nel dialogo, con un doppiatore italiano (anche per la lingua inglese), con un'autrice italiana, un animatore italiano e con l'esperienza personale di diversi membri italiani del team di sviluppo infusa nella sua narrativa". Giocando con questo nuovo personaggio avendo il gioco in inglese possiamo confermare la cura messa da Respawn nell'evitare gli stereotipi, senza rinunciare a qualche risata, vista la giovinezza e la natura estroversa di questo cacciatore di taglie.

La Stagione 25 di Apex Legends vedrà il debutto del suo primo eroe italiano: Sparrow , un cacciatore di taglie sempre accompagnato da Artemis, il suo gatto randagio, adottato quando è stato buttato fuori dal suo clan. La stagione, come ha detto il design director del gioco Evan Nikolich "avrà un focus sui miglioramenti alla qualità della vita. Inoltre tornerà la modalità Arena con tanti cambiamenti, assieme a diversi aggiornamenti per le partite classificate e alle altre Leggende".

Giocando con questa nuova Leggenda (che per la prima volta sarà disponibile al lancio a tutti i giocatori che potranno tenersela completando una serie di sfide entro un limite di tempo) ci siamo accorti di un leggero cambio di passo da parte di Respawn . Consapevoli del fatto che Apex è già uno dei videogiochi più rapidi in circolazione, con Sparrow hanno deciso di inserire un elemento che premia il rallentamento del passo di una partita con più informazioni e un maggiore successo nel pianificare gli scontri.

I suoi upgrade gli permettono di scegliere tra avere una seconda carica all'abilità tattica, avere un aumento alla velocità di movimento (simile a quello di Conduit) dopo aver rivelato completamente un avversario , o piazzare più trappole. Per quanto riguarda i potenziamenti più forti, Sparrow può scegliere se curarsi di una porzione del danno inflitto dall'ultimate o averla divisa in tre frecce dall'area d'effetto più piccola.

C'è una finestra in cui i nemici possono sparare al dardo per non far generare le tracce ma Sparrow riceverà un avviso che la sua tattica è stata distrutta. Con questa abilità può attivare i Survey Beacon dalla distanza e, ciliegina sulla torta essendo un arciere, se raccoglie un Bocek riceve delle frecce aggiuntive. La sua ultimate si chiama Stinger Bolt ed è una grossa freccia che dopo essere stata lanciata si pianta nel terreno scatenando dei danni ad area che rallentano tutti gli avversari presenti. Per evitarla bisogna interrompere la linea di tiro all'interno del suo raggio d'azione o distruggerla sparandole.

John Ellenton, senior Legend designer, descrive il suo stile di gioco come "un'agile Leggenda da ricognizione: ha un nuovo modo di trovare e seguire i nemici, ha un doppio salto e può fare quasi parkour saltando da muri e appigli". Per quanto riguarda il suo kit, la protagonista assoluta è la sua tattica, il Dardo Tracciante . Può essere sparato su qualsiasi superficie e, dopo una breve attivazione, marca qualsiasi nemico nel suo campo visivo. Se il nemico resta nel raggio d'azione abbastanza a lungo, poi, Sparrow può capire quanto è lontano e oltre i 40 metri di distanza genera delle tracce che lui e il suo team possono seguire.

Le premesse narrative di Sparrow ce le ha raccontate direttamente Amanda Doiron: "È molto giovane ed è stato appena reclutato per gli Apex Games, dopo che il suo clan di cacciatori di taglie lo ha buttato fuori per motivi che approfondiremo nel corso della stagione. Ha un cuore d'oro, è esuberante e gli piace essere al centro dell'attenzione. Il suo tratto distintivo però è l'umiltà, e spera che le sue imprese nei giochi gli facciano riguadagnare il rispetto della sua famiglia". Per quanto riguarda il rapporto con le altre Leggende, sappiamo solo che Sparrow ha una crush per Loba, e che Mirage è in qualche modo alla ricerca della sua approvazione.

Torna l’Arena con tante novità

Insieme al debutto di una nuova Leggenda, la stagione 25 ha come grande novità il ritorno di Arena, la modalità tre contro tre con elementi da sparatutto tattico che aveva conquistato il pubblico al suo debutto. Non solo questa modalità "sarà il posto ideale dove scatenare tutto il potenziale di Sparrow", ci ha detto Nikolich, "ma troverete una struttura più snella, nuove mappe e una nuova variante a tempo limitato uno contro uno". Anche la dinamica cambia: il primo team a vincere tre round si prende la partita e in alcuni momenti ci saranno degli sconti speciali su alcune armi.

Sparrow avrà una speciale sinergia con l'arco: avrà più frecce quando ne trova uno e avrà più dardi esplosivi quando lo combina con una granata

Il responsabile del metagame Eric Canavese ha spiegato un cambiamento importante in arrivo insieme al ritorno del Bocek Bow: "Non troverete frecce in giro per la mappa, quando otterrete un arco questo avrà 40 frecce in totale, ma potrete raccoglierle da terra quando non andate a bersaglio o dalle deathbox dei nemici che ucciderete". A livello stagionale, e possiamo confermarlo dalla nostra prova, l'obiettivo degli sviluppatori è stato di mettere in primo piano le armi a lunga distanza quindi, al lancio, fate attenzione ai campi aperti.

Gli amanti di Pathfinder lo troveranno in ottima forma il 6 maggio, quando Prodigio farà il suo debutto. I suoi modificatori ora possono dargli un 50% di resistenza al danno mentre è sulla zipline o raddoppiare la sua velocità di generazione della ultimate e della tattica. Cambiamenti importanti, infine, sono in arrivo anche per le partite classificate: niente più azzeramento del rank a inizio stagione con conseguenti partite iniziali piene di giocatori ai più diversi livelli. Ora il sistema userà il valore nascosto che indica il livello di abilità di ciascun giocatore per creare match di piazzamento più bilanciati.