Apex Legends: Showdown introduce la nuova modalità Wildcard

Apex Legends: Showdown, la ventiseiesima stagione del battle royale di Respawn Entertainment , arriva su PC e console il 5 agosto. Gli sviluppatori hanno letteralmente calato la carta jolly per questa nuova stagione, visto che la novità principale è rappresentata proprio dalla nuova modalità permanente "Wildcard" , che promette di portare puro caos sul campo di battaglia, novità che ci è stata direttamente raccontata da Kevin Wolski e Chris Ruvolo, che in Respawn sono i responsabili tecnici per le modalità del gioco. Non mancano ovviamente i consueti bilanciamenti di Leggende e arsenale, così come l'attenzione incessante dedicata agli equilibri delle partite classificate.

Prima di concentrarci nel dettaglio sulla modalità Wildcard, passiamo in rassegna le novità della stagione , a cominciare dagli aggiornamenti che ricevono due Leggende veterane di Apex Legends. Presenti nel roster fin dalla prima stagione, Caustic e Bangalore sono un po' caduti in disuso ma non sono mai usciti dalle grazie dei giocatori. Nello specifico:

Wildcard, genesi ed elementi di gameplay

La vera novità di Showdown è la modalità permanente Wildcard, pensata per offrire un'esperienza di gioco totalmente diversa dalle classiche partite di Apex Legends ma senza togliere al tempo stesso priorità e dignità al tradizionale battle royale. In Wildcard si spara tanto, si muore e ritorna in partita spesso e si raccoglie il loot più velocemente. Una modalità permanente dal gameplay veloce ed esplosivo, dove il caos aumenta grazie alla possibilità di selezionare la stessa Leggenda all'interno dello stesso team (squadre con tre Rampart? Auguri, NDR.) e una mappa dedicata, piena di zipline, trampolini e altri percorsi ad alta velocità.

In Wildcard si spara (e muore) tanto

Abbiamo quindi chiesto agli sviluppatori di Respawn Entertainment come e quando è nata l'idea di Wildcard. "Sono stato uno dei primi designer a iniziare a lavorare su questa modalità" ci dice Kevin Wolski. "Visto che in passato le modalità aggiuntive andavano per un tempo limitato a sostituire e svuotare le partite classiche, ci siamo chiesti come offrire un'esperienza diversa, più casual e lontana dal battle royale, senza che interferisse con l'elemento principale di Apex Legends. Così abbiamo ideato Wildcard, che prende ispirazione da molte altre modalità a tempo limitato che avevamo già implementato in precedenza, come Straight Shot, con un po' di ispirazione da Mixtape".

Ognuno troverà il suo divertimento in Wildcard

Nell'apprendere di Wildcard ci siamo sentiti quasi sollevati: chi scrive gioca ad Apex Legends dalla prima stagione, e stando alla nostra esperienza è facile ritrovarsi in squadra giocatori casuali alla ricerca di uccisioni facili, poco inclini alla strategia. È vero che ognuno trova il divertimento in diversi aspetti del gameplay, ma abbiamo visto in Wildcard un modo per offrire qualcosa di interessante e divertente a coloro che vogliono giocare in modo diverso. A rispondere stavolta è Chris Ruvolo. "Con Wildcard non stiamo escludendo nessuno: se un giocatore è classificato come Predator o Master, possono comunque accedervi. Vogliamo assicurarci che tutti si divertano, anche chi vuole solo entrare in partita e accumulare uccisioni".

Il problema di un Apex Predator che vi dà la caccia in Wildcard è presto risolto, continua Ruvolo: "In questa modalità si può tornare continuamente in partita finché c'è un compagno di squadra vivo. Quindi, si può sempre ripartire da un altro punto della mappa e continuare a saccheggiare o trovare altre squadre che non siano quella che ti ha appena ucciso. In questo modo, nel corso del match, che si possono trovare tanti modi per potenziarsi e migliorare la propria strategia prima di affrontare nuovamente l'avversario che ti ha fatto la pelle".

Il sistema di loot di Wildcard è simile a quello di Fortnite

Un'altra considerazione che abbiamo fatto sulla base delle meccaniche di gameplay di Wildcard è dedicata all'età dell'utenza. Una particolarità della nuova modalità è il sistema di loot dove, invece di saccheggiare le casse dei nemici sconfitti, il loot esplode a terra e può essere recuperato semplicemente passandoci di fianco. Una meccanica che è uno dei punti forti di diversi sparatutto in commercio come Fortnite, e sappiamo quanto ad esempio lo sparatutto di Epic piaccia al pubblico di tenera età. C'è stata quindi qualche riflessione circa l'età dell'utenza di Apex Legends? "Non credo che l'età dei giocatori abbia avuto molto peso nella definizione dei pilastri di Wildcard ma piuttosto quella di creare un'esperienza totalmente diversa e piacevole per ogni giocatore, a prescindere dalla sua abilità. Molto è stato semplificato, ma credo più in ottica di accessibilità della modalità" ci dice Wolski.

Wildcard è più accessibile della classica modalità battle royale

Quindi, paradossalmente, se un giocatore non ha mai provato Apex Legends, dopo il tutorial è forse più facile giocare a Wildcard e prendere confidenza con i concetti base piuttosto che essere catapultati nel classico battle royale? "Da questo punto di vista, potrebbe essere più facile buttarsi in Apex senza doversi preoccupare di molte minuzie, entrando nel combattimento per abituarsi un po' al gioco. Un po' come Mixtape, che è molto più indulgente ed è più uno shooter arena. In questo senso Wildcard potrebbe aiutare i nuovi giocatori. Ma è anche solo una questione di gusti: se sei un giocatore molto competitivo, o lo è il tuo gruppo di gioco, una modalità più arcade potrebbe annoiare", conclude Wolski.

Eppure, anche se Wildcard rappresenta una piccola grande rivoluzione nel modo di giocare Apex Legends, alla fine è sempre Apex Legends. In tutti questi anni Respawn ha preso, ribaltato, stravolto e giocato con il suo sparatutto, declinando in numerosi eventi a tempo limitato senza perdere quella familiarità che tutti gli appassionati amano.

La preservazione di shooting, movimento e Leggende sono alla base di tutte le modalità di Apex Legends

Come si fa a reinventare costantemente il prodotto, a cucinare ogni stagione qualcosa di diverso avendo a che fare sempre con gli stessi ingredienti? "Credo che tutto dipenda dalla preservazione di tre aspetti fondamentali: il gunplay, le Leggende e il sistema di movimento. Il risultato poi dipende da quanto si vuole enfatizzare un aspetto piuttosto che un altro" dice Wolski. Ruvolo aggiunge: "E poi ascoltiamo i feedback della community. In tanti, dopo diverso tempo, ci hanno chiesto di non ritoccare costantemente l'esperienza battle royale, e Wildcard, come tutte le altre modalità a tempo limitato, nascono dall'esigenza di sperimentare senza apportare costanti modifiche che potrebbero confondere i giocatori interessati alla modalità principale".