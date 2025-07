Il monitor BenQ MOBIUZ 4K da 32" è al minimo storico su Amazon

Caratteristiche del monitor BenQ MOBIUZ

Si tratta in questo caso di un monitor IPS 4K da 32" con frequenza di aggiornamento a 144Hz e AMD FreeSync Premium Pro per un gameplay fluido in qualsiasi circostanza. Grazie alle tecnologie di BenQ, ovvero HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, le immagini sono ottimizzate. L'HDRi, infatti, regola il display per adattarsi all'ambiente in cui si trova, grazie a un sensore integrato che rileva il livello dell'illuminazione circostante, oltre a valutare le immagini.

A contribuire è la tecnologia Brightness Intelligence Plus che offre un'esperienza più piacevole, senza affaticare gli occhi. Lato connettività troviamo invece HDMI 2.1 con supporto 4K a 120 Hz per PS5/Xbox Series X e DP 1.4.