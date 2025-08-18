AMD Ryzen in offerta su AliExpress: processori dal 5600X al nuovo 9800X3D

AliExpress lancia una serie di sconti dedicati ai processori AMD Ryzen, con ribassi che spaziano dalle CPU più recenti e potenti fino ai modelli entry-level . I coupon sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Ecco le offerte principali:

Prestazioni per ogni fascia

I modelli di punta, come il Ryzen 9 9900X e il Ryzen 7 9800X3D, offrono il meglio dell'architettura Zen 5, con frequenze elevate, grandi cache e supporto DDR5: una scelta ideale per chi vuole il massimo nel gaming competitivo o in ambito creativo.

AMD Ryzen 9900X

Le CPU di fascia media, come il Ryzen 7 9700X e il Ryzen 5 9600X, garantiscono prestazioni bilanciate e sono perfette per chi vuole un PC aggiornato e pronto ai titoli di nuova generazione senza spendere cifre esagerate.

Infine, i modelli più economici come il Ryzen 7 5700X e il Ryzen 5 5600X restano ottime soluzioni per configurazioni gaming dal costo contenuto, senza rinunciare a fluidità e stabilità nei giochi più diffusi.