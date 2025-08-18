AMD Ryzen in offerta su AliExpress: processori dal 5600X al nuovo 9800X3D

AliExpress lancia una serie di sconti dedicati ai processori AMD Ryzen, con ribassi che spaziano dalle CPU più recenti e potenti fino ai modelli entry-level. I coupon sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Ecco le offerte principali:
- Ryzen 7 9800X3D - da 418,60€ a 358,60€ con coupon ITBTS60 o MULTI60
- Ryzen 7 9700X - da 269,47€ a 224,47€ con coupon ITBTS45 o MULTI45
- Ryzen 5 9600X - da 185€ a 160€ con coupon ITBTS25 o MULTI25
- Ryzen 7 7800X3D - da 324€ a 279€ con coupon ITBTS45 o MULTI45
- Ryzen 7 7700 - da 180€ a 155€ con coupon ITBTS25 o MULTI25
- Ryzen 9 9900X - da 395,99€ a 340,99€ con coupon ITBTS55 o MULTI55
- Ryzen 7 5700X - da 115,45€ a 100,45€ con coupon ITBTS15 o MULTI15
- Ryzen 5 5600X - da 99,46€ a 84,46€
con coupon ITBTS15 o MULTI15
Prestazioni per ogni fascia
I modelli di punta, come il Ryzen 9 9900X e il Ryzen 7 9800X3D, offrono il meglio dell'architettura Zen 5, con frequenze elevate, grandi cache e supporto DDR5: una scelta ideale per chi vuole il massimo nel gaming competitivo o in ambito creativo.
Le CPU di fascia media, come il Ryzen 7 9700X e il Ryzen 5 9600X, garantiscono prestazioni bilanciate e sono perfette per chi vuole un PC aggiornato e pronto ai titoli di nuova generazione senza spendere cifre esagerate.
Infine, i modelli più economici come il Ryzen 7 5700X e il Ryzen 5 5600X restano ottime soluzioni per configurazioni gaming dal costo contenuto, senza rinunciare a fluidità e stabilità nei giochi più diffusi.