AMD presenta il Ryzen 7 9850X3D: il nuovo "re" del gaming è tra noi?

Sfruttando il palco del CES 2026, AMD ha completato il quadro della propria offerta desktop di fascia alta, tornando a puntare con decisione sulla tecnologia 3D V-Cache. Dopo l'annuncio dei nuovi Ryzen AI 400 e i nuovi modelli di Ryzen AI MAX+, l'attenzione si sposta sul nuovo Ryzen 7 9850X3D , una CPU che punta a diventare il nuovo riferimento per il gaming su PC.

Il TDP dichiarato è di 120 W, in linea con gli altri modelli X3D di fascia alta e con un posizionamento che privilegia l'efficienza rispetto ai Ryzen 9000 standard più spinti sul fronte delle frequenze. Il processore utilizza il socket AM5 e supporta memoria DDR5 , con compatibilità nativa con i profili AMD EXPO per una configurazione semplificata delle RAM.

Il Ryzen 7 9850X3D è basato su architettura Zen 5 e adotta una configurazione a 8 core e 16 thread. La frequenza di boost dichiarata arriva fino a 5,6 GHz, un valore che segna un ulteriore passo avanti rispetto alla generazione precedente e che testimonia il lavoro di affinamento fatto da AMD sul fronte delle tensioni e della gestione termica. Il vero elemento distintivo resta però la cache: grazie alla tecnologia 3D V-Cache, il processore mette a disposizione 104 MB di cache complessiva L2 più L3, un quantitativo pensato per ridurre drasticamente i colli di bottiglia legati all'accesso alla memoria nei motori di gioco.

Prestazioni gaming e posizionamento

AMD ha descritto il Ryzen 7 9850X3D come il "nuovo punto di riferimento per il gaming su desktop". Stando ai dati presentati dal team rosso, in una media calcolata su oltre 35 giochi a risoluzione 1080p con impostazioni alte, il processore fa segnare un vantaggio medio del 27% rispetto all'Intel Core Ultra 9 285K. Il focus è chiaramente sui titoli competitivi e su quei giochi che non scalano in modo aggressivo con il numero di core, ma che beneficiano in maniera diretta della riduzione della latenza.

AMD ha ribadito inoltre come il Ryzen 7 9850X3D sia stato progettato per mantenere consumi e temperature sotto controllo, grazie a un affinamento del processo produttivo e a una gestione energetica più matura rispetto ai primi X3D. Questo lo rende particolarmente interessante per configurazioni gaming ad alte prestazioni che non puntano necessariamente all'overclock estremo, ma cercano stabilità e rendimento costante nel tempo.

Ryzen 7 9850X3D nasce con una vocazione netta: la scelta di mantenere una configurazione a 8 core conferma la volontà di offrire un processore ottimizzato quasi esclusivamente per il gioco, seguendo una filosofia che in passato ha decretato il successo di modelli come il Ryzen 7 5800X3D, il 7800X3D e il più recente 9800X3D.