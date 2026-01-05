AMD presenta il Ryzen 7 9850X3D: il nuovo "re" del gaming è tra noi?

Sfruttando il palco del CES 2026, AMD ha completato il quadro della propria offerta desktop di fascia alta, tornando a puntare con decisione sulla tecnologia 3D V-Cache. Dopo l'annuncio dei nuovi Ryzen AI 400 e i nuovi modelli di Ryzen AI MAX+, l'attenzione si sposta sul nuovo Ryzen 7 9850X3D, una CPU che punta a diventare il nuovo riferimento per il gaming su PC.
Caratteristiche tecniche del Ryzen 7 9850X3D
Il Ryzen 7 9850X3D è basato su architettura Zen 5 e adotta una configurazione a 8 core e 16 thread. La frequenza di boost dichiarata arriva fino a 5,6 GHz, un valore che segna un ulteriore passo avanti rispetto alla generazione precedente e che testimonia il lavoro di affinamento fatto da AMD sul fronte delle tensioni e della gestione termica. Il vero elemento distintivo resta però la cache: grazie alla tecnologia 3D V-Cache, il processore mette a disposizione 104 MB di cache complessiva L2 più L3, un quantitativo pensato per ridurre drasticamente i colli di bottiglia legati all'accesso alla memoria nei motori di gioco.
Il TDP dichiarato è di 120 W, in linea con gli altri modelli X3D di fascia alta e con un posizionamento che privilegia l'efficienza rispetto ai Ryzen 9000 standard più spinti sul fronte delle frequenze. Il processore utilizza il socket AM5 e supporta memoria DDR5, con compatibilità nativa con i profili AMD EXPO per una configurazione semplificata delle RAM.
Prestazioni gaming e posizionamento
AMD ha descritto il Ryzen 7 9850X3D come il "nuovo punto di riferimento per il gaming su desktop". Stando ai dati presentati dal team rosso, in una media calcolata su oltre 35 giochi a risoluzione 1080p con impostazioni alte, il processore fa segnare un vantaggio medio del 27% rispetto all'Intel Core Ultra 9 285K. Il focus è chiaramente sui titoli competitivi e su quei giochi che non scalano in modo aggressivo con il numero di core, ma che beneficiano in maniera diretta della riduzione della latenza.
AMD ha ribadito inoltre come il Ryzen 7 9850X3D sia stato progettato per mantenere consumi e temperature sotto controllo, grazie a un affinamento del processo produttivo e a una gestione energetica più matura rispetto ai primi X3D. Questo lo rende particolarmente interessante per configurazioni gaming ad alte prestazioni che non puntano necessariamente all'overclock estremo, ma cercano stabilità e rendimento costante nel tempo.
Ryzen 7 9850X3D nasce con una vocazione netta: la scelta di mantenere una configurazione a 8 core conferma la volontà di offrire un processore ottimizzato quasi esclusivamente per il gioco, seguendo una filosofia che in passato ha decretato il successo di modelli come il Ryzen 7 5800X3D, il 7800X3D e il più recente 9800X3D.
Disponibilità
Secondo quanto indicato da AMD, il Ryzen 7 9850X3D sarà disponibile nel corso del primo trimestre del 2026. Il lancio avverrà su piattaforma AM5, garantendo compatibilità con le attuali schede madri tramite aggiornamento BIOS, un aspetto che rafforza ulteriormente l'attrattiva del nuovo modello per chi ha già investito nell'ecosistema Ryzen.
Almeno sulla carta, il Ryzen 7 9850X3D si propone come uno dei processori gaming più interessanti del 2026, confermando come la combinazione tra architettura Zen 5 e 3D V-Cache resti una delle armi più efficaci di AMD nel confronto diretto con la concorrenza.