Alienware al CES 2026: OLED anti glare, nuove CPU e l’evoluzione della famiglia Area 51

Alienware ha aperto il CES 2026 con una presentazione incentrata su tre direttrici principali: evoluzione dei display, aggiornamento della piattaforma hardware e ampliamento della gamma verso nuove fasce di utenza. Una strategia che punta a consolidare il posizionamento nel segmento high end, senza rinunciare a soluzioni più versatili e accessibili, almeno sulla carta. Scopriamo tutte le novità della celebre divisione gaming di Dell.

Le specifiche dichiarate sono da fascia alta: tempo di risposta di 0,2 ms, certificazione VESA HDR True Black 500, luminosità di picco HDR fino a 620 nit, volume colore pari al 120% dello spazio DCI P3 e certificazione ClearMR 9000. Non manca un sistema di protezione dei pixel gestito via software e una struttura del display progettata per garantire durabilità nel tempo, con test su pressione e cicli di apertura della cerniera.

Il primo annuncio riguarda l'introduzione dei pannelli OLED anti glare sui notebook Alienware da 16 pollici , nello specifico Area 51 e 16X Aurora. Si tratta dei primi portatili gaming del marchio a integrare questa tecnologia, pensata per risolvere uno dei limiti storici dell'OLED in mobilità. Secondo i dati forniti da Alienware, il trattamento superficiale consente una riduzione della lucidità fino al 32% , limitando riflessi e impronte senza penalizzare la resa cromatica.

Area 51, la piattaforma di riferimento tra notebook e desktop

La serie Area 51 resta il fulcro dell'offerta Alienware anche al CES 2026, declinato sia in ambito notebook sia desktop. Sul fronte portatile, i nuovi Area 51 da 16 e 18 pollici adottano i processori Intel Core Ultra 200HX e le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, con un tetto di potenza che raggiunge i 240 W sul modello da 16" e i 280 W su quello da 18", combinando TGP della GPU e TDP della CPU. La nuova Cryo Chamber rappresenta un'evoluzione sostanziale della gestione termica, con un flusso d'aria migliorato fino al 35% e una riduzione della rumorosità dichiarata fino al 15%.

Il nuovo desktop Alienware Area 51 sarà configurabile con processore AMD Ryzen 7 9850 X3D

All'interno dello stesso ecosistema si colloca anche l'Area 51 Desktop, che a partire dal primo trimestre del 2026 verrà proposto in configurazione con il Ryzen 7 9850X3D. La presenza della 3D V-Cache consente di alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni in ambito gaming, sfruttando un'architettura già nota per l'efficienza nei carichi sensibili alla latenza della cache. Il telaio full tower da circa 80 litri mantiene il focus su espandibilità e longevità, con compatibilità ATX completa, supporto a GPU fino a 450 mm e alimentatori fino a 1500 W, oltre a un sistema di raffreddamento a pressione positiva che promette temperature inferiori del 13% e una rumorosità ridotta del 45% rispetto alle piattaforme di cinque anni fa.