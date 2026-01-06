Alienware al CES 2026: OLED anti glare, nuove CPU e l’evoluzione della famiglia Area 51

Alienware ha aperto il CES 2026 con una presentazione incentrata su tre direttrici principali: evoluzione dei display, aggiornamento della piattaforma hardware e ampliamento della gamma verso nuove fasce di utenza. Una strategia che punta a consolidare il posizionamento nel segmento high end, senza rinunciare a soluzioni più versatili e accessibili, almeno sulla carta. Scopriamo tutte le novità della celebre divisione gaming di Dell.
OLED anti glare per i laptop da 16 pollici
Il primo annuncio riguarda l'introduzione dei pannelli OLED anti glare sui notebook Alienware da 16 pollici, nello specifico Area 51 e 16X Aurora. Si tratta dei primi portatili gaming del marchio a integrare questa tecnologia, pensata per risolvere uno dei limiti storici dell'OLED in mobilità. Secondo i dati forniti da Alienware, il trattamento superficiale consente una riduzione della lucidità fino al 32%, limitando riflessi e impronte senza penalizzare la resa cromatica.
Le specifiche dichiarate sono da fascia alta: tempo di risposta di 0,2 ms, certificazione VESA HDR True Black 500, luminosità di picco HDR fino a 620 nit, volume colore pari al 120% dello spazio DCI P3 e certificazione ClearMR 9000. Non manca un sistema di protezione dei pixel gestito via software e una struttura del display progettata per garantire durabilità nel tempo, con test su pressione e cicli di apertura della cerniera.
Area 51, la piattaforma di riferimento tra notebook e desktop
La serie Area 51 resta il fulcro dell'offerta Alienware anche al CES 2026, declinato sia in ambito notebook sia desktop. Sul fronte portatile, i nuovi Area 51 da 16 e 18 pollici adottano i processori Intel Core Ultra 200HX e le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, con un tetto di potenza che raggiunge i 240 W sul modello da 16" e i 280 W su quello da 18", combinando TGP della GPU e TDP della CPU. La nuova Cryo Chamber rappresenta un'evoluzione sostanziale della gestione termica, con un flusso d'aria migliorato fino al 35% e una riduzione della rumorosità dichiarata fino al 15%.
All'interno dello stesso ecosistema si colloca anche l'Area 51 Desktop, che a partire dal primo trimestre del 2026 verrà proposto in configurazione con il Ryzen 7 9850X3D. La presenza della 3D V-Cache consente di alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni in ambito gaming, sfruttando un'architettura già nota per l'efficienza nei carichi sensibili alla latenza della cache. Il telaio full tower da circa 80 litri mantiene il focus su espandibilità e longevità, con compatibilità ATX completa, supporto a GPU fino a 450 mm e alimentatori fino a 1500 W, oltre a un sistema di raffreddamento a pressione positiva che promette temperature inferiori del 13% e una rumorosità ridotta del 45% rispetto alle piattaforme di cinque anni fa.
Alienware 16X Aurora, potenza essenziale in un formato più equilibrato
Il nuovo laptop 16X Aurora si posiziona come una proposta più sobria e compatta, ma senza rinunciare a una dotazione tecnica moderna. Anche in questo caso troviamo CPU Intel Core Ultra Series 200 HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 50 fino alla RTX 5070, abbinati a un sistema di raffreddamento con doppia ventola e heat pipe in rame.
Il pannello OLED da 16 pollici in formato 16:10 offre risoluzione 2560 x 1600, refresh rate a 240 Hz, 0,2 ms di risposta e supporto HDR True Black 500, sempre con trattamento anti glare. La filosofia è quella di un portatile più discreto, pensato anche per l'uso quotidiano, con materiali premium e una modalità Stealth dedicata ai contesti non gaming.
Nuovi laptop in arrivo: ultra slim ed entry level
In chiusura, Alienware ha anticipato l'arrivo di due nuove categorie di prodotti nel corso del 2026. La prima è composta da un portatile ultra sottile di circa 17 mm, disponibile nei formati da 14 e 16 pollici, progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni, portabilità e autonomia, senza puntare alla stessa esibizione di potenza dei modelli Area 51.
La seconda categoria è invece composta da un notebook entry level, pensato per ampliare la base di utenti mantenendo standard qualitativi allineati al marchio, in particolare su costruzione e gestione termica.
Disponibilità e prezzi
Per quanto riguarda la disponibilità, Alienware ha confermato che i portatili 16X Aurora, Area 51 da 16 pollici e Area 51 da 18 pollici saranno commercializzati nel corso del primo trimestre del 2026, con prezzi che verranno comunicati in prossimità del lancio.
L'Area 51 Desktop con Ryzen 7 9850X3D arriverà invece a febbraio 2026. Anche in questo caso, le informazioni sui listini non sono ancora state rese note, ma l'orientamento è chiaramente rivolto al segmento premium.