AMD Ryzen 9 9950X3D2: il processore Dual 3D V-Cache resta nei piani, anche se al CES 2026 non si è visto

Nonostante il silenzio sul palco, alcune indicazioni emerse durante la fiera suggeriscono che il progetto non sia stato accantonato. Anzi, AMD avrebbe invitato implicitamente a seguire gli sviluppi futuri, lasciando intendere che il Ryzen 9 9950X3D2 sia ancora parte della roadmap.

Il CES 2026 ha segnato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per la linea AMD Ryzen con tecnologia 3D V-Cache, ma ha lasciato aperte più domande di quelle a cui ha dato risposta. Molti si aspettavano il debutto del primo processore desktop AMD con doppio chiplet dotato di 3D V-Cache . Durante il keynote, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale, alimentando dubbi su un possibile rinvio o su un cambio di strategia.

Gli indizi sul Ryzen 9 9950X3D2

Il Ryzen 7 9850X3D rappresenta il refresh più recente della gamma X3D, con frequenze più elevate e un miglioramento medio delle prestazioni stimato intorno al 7 per cento rispetto al 9800X3D. L'uscita è prevista nel corso di questo trimestre e consolida la posizione di AMD nel segmento delle CPU orientate al gaming e ai carichi sensibili alla latenza della cache.

I riferimenti al nuovo Ryzen 9 9950X3D2

L'assenza del Ryzen 9 9950X3D2 ha però colpito soprattutto perché si tratterebbe di una novità tecnica rilevante. Parliamo di un processore a 16 core e 32 thread basato su architettura Zen 5, caratterizzato dall'uso di due CCD entrambi dotati di 3D V-Cache. Una configurazione che, almeno sulla carta, permetterebbe di superare i limiti delle attuali soluzioni ibride con un solo chiplet potenziato.

Alcuni segnali sono arrivati direttamente dai materiali ufficiali AMD. Sul sito stampa dedicato al Ryzen 7 9850X3D sono comparse immagini di un processore con doppio CCD: potrebbe trattarsi di asset riciclati, ma la coincidenza temporale fa pensare a un annuncio inizialmente previsto e poi rimandato.

A rafforzare questa lettura è intervenuta anche Gigabyte durante il CES 2026, anticipando un refresh della serie Ryzen 9000X3D con più core, frequenze più alte e maggiore potenziale. Considerando che il 9850X3D mantiene lo stesso numero di core del modello precedente e che il 9950X3D è già sul mercato, il riferimento sembra puntare proprio a una variante più avanzata come il 9950X3D2.

Secondo le informazioni emerse finora, il Ryzen 9 9950X3D2 dovrebbe arrivare con un TDP di circa 200 watt, una frequenza base di 4,3 GHz e un boost massimo di 5,6 GHz, leggermente inferiore a quello del 9950X3D attuale. Il dato più rilevante resta però la cache, che salirebbe a 192 MB complessivi, un valore mai visto prima su una CPU desktop mainstream.

Se confermate, queste caratteristiche renderebbero il Ryzen 9 9950X3D2 un prodotto di riferimento per chi cerca il massimo delle prestazioni senza scendere a compromessi, non solo nel gaming ma anche in ambiti professionali selezionati. La mancata presentazione al CES 2026 non sembra quindi indicare una cancellazione, quanto piuttosto una scelta di tempistiche.