Apex Legends arriva su Nintendo Switch 2: ecco la data di uscita di questa versione

Tra le novità del Nintendo Direct c'è stato spazio anche per l'annuncio dell'arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch 2, con il celebre sparatutto multiplayer di Respawn e EA che arriverà dunque in una versione specifica per la nuova console Nintendo, con data di uscita fissata per il 5 agosto.

Manca dunque veramente poco per il lancio di Apex Legends su Nintendo Switch 2, con lo sparatutto free-to-play che si presenta sulla console in questione con una sua versione specifica, dopo essere stato già messo a disposizione su Nintendo Switch 1.

A partire da oggi, effettuando l'accesso al gioco su Nintendo Switch si potrà ottenere la skin leggendaria "P.A.T.H", disponibile fino al 16 settembre.