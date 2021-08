Valheim ha venduto quasi 8 milioni di copie

Valheim è un grandissimo successo per Embracer Group e continua a vendere molto bene. Tra aprile e giugno 2021 ha venduto infatti 1,1 milioni di copie in più, raggiungendo un totale di 7,9 milioni di copie vendute complessivamente. Considerando che è un titolo esclusivo per PC e che lo si trova in un solo negozio (Steam), è un risultato davvero impressionante.

Considerando inoltre che da fine giugno a oggi sono passati quasi due mesi, è probabile che abbia ampiamente superato quota 8 milioni. Non male per un titolo così piccolo a livello produttivo.

Valheim è un survival con ambientazione nordica che ha riscosso sin dal lancio un grande successo, incontrando in pieno i gusti del pubblico PC. Il gioco è ancora in Accesso Anticipato, ma immaginiamo che l'editore Coffee Stain farà in modo di lanciarlo quanto prima e con quanti più contenuti possibile.