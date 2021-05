Valheim: quasi sette milioni di copie vendute e il successo non si ferma

Stando all'ultimo resoconto finanziario del colosso Embracer Group, il survival a tema nordico Valheim ha venduto quasi sette milioni di copie. Per la precisione, più di 6,8 milioni. La compagnia si aspetta che entro la fine del quarto fiscale corrente, ossia fine giugno, Valheim venda tra 1 e 1,2 milioni di copie supplementari.

Tra gli altri successi di Embracer del periodo, in termini di vendite, spiccano SnowRunner (quasi 2 milioni di copie), Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated (più di due milioni di copie) e Destroy All Humans! (più di un milione di copie). Da notare che due giochi su quattro (compreso Valheim) sono edizioni rimasterizzate di vecchi titoli.

Considerando che Valheim è stato sviluppato da un team di cinque persone, si tratta di un successo davvero incredibile, che viene sottolineato anche nel rapporto finanziario, dato che gli viene attribuito buona parte del merito della crescita dell'80% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Attualmente Valheim è un po' in calo su Steam, ma si tratta di un processo fisiologico, visto che ormai è sul mercato da molti mesi. Vedrete che con i prossimi aggiornamenti e con qualche offerta tornerà a crescere.